Cosentino muestra la primera colección de Éclos® y los próximos lanzamientos de Dekton® en la feria KBIS 2026

Cosentino acude un año más a la feria norteamericana más importante de la industria de la cocina y el baño. Presente de forma ininterrumpida desde 1998, la firma española protagoniza una nueva edición de KBIS (Kitchen & Bath Industry Show) dando a conocer sus últimas innovaciones de producto y las nuevas series que lanzará al mercado durante este 2026, destacando los diseños que componen la primera colección de su nueva marca Éclos®.

Todo ello tiene como escenario principal el stand de la firma (#W1029), ideado por el equipo propio de diseño de Cosentino bajo el concepto de “Plaza Cosentino”. Una propuesta abierta y con raíces mediterráneas en línea con el espacio presentado el año pasado, y que se alzó como el mejor stand del evento. Este año, la firma introduce nuevas propuestas como Cosentino Lab, una zona inmersiva que lleva al visitante a un viaje a través de la materia enfatizando el compromiso de Cosentino con la sostenibilidad, el alto rendimiento y el diseño transformador.

Asimismo, destaca el Éclos® Café&Lounge, punto de referencia del stand que actúa como zona de hospitality y descanso para los visitantes, y dónde las nuevas superficies Éclos® muestran su belleza hiperrealista y sus prestaciones en áreas de alto tráfico. Finalmente, el stand ofrece espectaculares ambientes de cocina y baño, dónde las encimeras, islas, suelos, revestimientos y aplicaciones de mobiliario se unen para mostrar durabilidad combinada con elegancia y armonía visual.

Primera colección de Éclos®

Tras la premiere realizada en KBIS 2025, y el lanzamiento oficial de la marca el pasado mes de octubre, Cosentino exhibe en la feria norteamericana los colores de la primera colección de su nueva marca de superficies minerales, Éclos®. Diseños como Tajnar, Wondr, Phantome o Legend, que estarán disponibles comercialmente en estos próximos meses, protagonizan la decoración y el diseño del espacio. Éclos®, tal y como se evidencia estos días en KBIS, representa un nuevo punto de inflexión en la evolución de las superficies para la arquitectura y el diseño.

En base a la tecnología propia Inlayr, las superficies cuentan con un sistema de diseño por capas que otorga a toda la superficie un diseño tridimensional con vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética sin precedentes. El resultado es un diseño tridimensional integrado en el canto, y un realismo visual que redefine los estándares del sector. Además, Éclos® ofrece una resistencia térmica superior de hasta 220ºC, y estos primeros diseños no contienen sílice cristalina en su formulación.

Nuevas colecciones de Dekton® para 2026

La marca de superficies ultracompactas de Cosentino también tienen una presencia destacada en el evento al presentar en primicia las colecciones que se lanzan al mercado este año. En primer lugar, la marca muestra a los profesionales norteamericanos Dekton® Amazonik, primera colección de 2026 que reinterpreta la esencia de la madera natural bajo la tecnología y las altas prestaciones propias de la marca. La colección, basada en el roble natural, se presenta en dos tonos: Kedar, más intenso y con carácter, y Zira, más claro y luminoso, y está concebida para su aplicación en encimeras, revestimientos, y especialmente en suelos. Asimismo, el stand muestra algunos de los diseños de las próximas colecciones de Dekton®, Nomak y Artik.

Colaboraciones con otras firmas

Tanto en el stand de Cosentino como en las propuestas de otras firmas referentes del sector en la feria, los visitantes pueden apreciar soluciones y aplicaciones innovadoras a partir de los productos de la compañía. Algunos ejemplos aplicados en el espacio de Cosentino son:

James Martin Vanities con FreePower –El stand de Cosentino muestra cómo las superficies Éclos® se integran perfectamente con la tecnología de carga inalámbrica FreePower sobre la base del mobiliario de James Martin Vanities.

con –El stand de Cosentino muestra cómo las superficies Éclos® se integran perfectamente con la tecnología de carga inalámbrica FreePower sobre la base del mobiliario de James Martin Vanities. Colaboración JennAir X Dekton® – La firma JennAir amplía su oferta de paneles personalizados e integrados para refrigeración con Dekton®, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de un diseño de cocina monolítico, sin uniones y con integridad visual.

– La firma JennAir amplía su oferta de paneles personalizados e integrados para refrigeración con Dekton®, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de un diseño de cocina monolítico, sin uniones y con integridad visual. Inducción invisible Invisacook– Los visitantes podrán experimentar la inducción invisible de Invisacook que permite cocinar directamente sobre Dekton® con demostraciones de cocina durante toda la feria.

Otras marcas colaboradoras en el stand de Cosentino son Benjamin Moore, Kohler, Miele, The Galley y Urban Bonfire. Por su parte, los productos de la compañía se pueden encontrar en los espacios de Kohler, Jennair, Fabuwood, Plain & Fancy, True Residential, Urban Bonfire, Monogram, FreePower, JSI Cabinetry o Cafe GE Appliances, entre otros.

Finalmente, cabe destacar que Cosentino vuelve a tener una amplia presencia dentro de los finalistas seleccionados para los premios “Best of KBIS” de esta edición. Más concretamente, los productos e innovaciones de la firma optan a ganar en cinco categorías distintas de los galardones: “Style Statement: Kitchen”; “Style Statement: Bathroom”; “Game-Changing Innovation”; “Most Functional Find”, y “Best in Show”.