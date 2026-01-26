El invento de Mercadona para cocinar salmón ahumado como un auténtico chef por menos de 4 euros

Cada vez es más habitual encontrar en casa pequeños inventos que permiten replicar técnicas culinarias que antes solo veíamos en restaurantes. De este modo, algo que parecía reservado a chefs o a cocinas profesionales ya se puede encontrar en los supermercados. En concreto en Mercadona, donde podemos comprar un producto de la marca Hacendado que ya se ha convertido en un aliado inesperado para quienes disfrutan del salmón ahumado. No requiere maquinaria, no ensucia y no tiene misteria, basta con cubrir el pescado con el preparado, esperar y dejar que la magia haga su trabajo. Así de simple.

El producto en cuestión, no es otro que el Preparado para Ahumar Hacendado que cuesta 3,30 euros y viene en un bote grande de 750 gramos, suficiente para varias piezas de pescado. Esta mezcla permite transformar un lomo de salmón fresco en un resultado muy similar al de un ahumado profesional sin necesidad de técnicas complejas. Ese equilibrio entre precio bajo y efecto conseguido es lo que ha impulsado su éxito entre los clientes. Muchos lo ven como una forma de disfrutar de un producto gourmet sin pasar por el precio del salmón ahumado envasado, que suele ser bastante más elevado. Y aunque se ha pensado para salmón, muchos consumidores ya lo están utilizando también con otros pescados y carnes. Hay quien lo usa por ejemplo con el bacalao, o quien lo mezcla con especias para darle un punto más personal. La base es siempre la misma: una combinación de sal, azúcar y aroma de humo que actúa durante un reposo en frío. El resultado suele sorprender incluso a quienes no esperaban gran cosa. El pescado gana firmeza, pierde parte del agua y adquiere ese toque tan reconocible del ahumado que, hasta hace poco, solo se conseguía comprándolo ya listo para consumir.

El invento de Mercadona para cocinar salmón ahumado

Si se mira la etiqueta, se ve que la mezcla no tiene misterio: azúcar, sal marina, un toque de bicarbonato para equilibrar la acidez, aroma de humo y un ingrediente que evita que se apelmace. Con esos elementos tan básicos se consigue el mismo efecto que en los ahumados clásicos, donde el pescado se cura lentamente para perder parte del agua y ganar firmeza y sabor. Es una técnica antigua adaptada al ritmo de las cocinas actuales.

En cuanto a la información nutricional, cada 100 gramos rondan las 204 kcal, prácticamente sin grasa. Al ser un producto seco, se conserva bien en la despensa sin necesidad de frío, lo que facilita tenerlo siempre a mano para improvisar una preparación cuando apetezca o cuando se encuentra una buena oferta de salmón fresco.

Así se usa el invento de Mercadona paso a paso

La preparación no puede ser más sencilla. Según las instrucciones del envase:

Cubrir completamente 500 gramos de pescado con el preparado. No hace falta añadir nada más, solo asegurarse de que quede bien recubierto.

No hace falta añadir nada más, solo asegurarse de que quede bien recubierto. Tapar el recipiente con film y mantenerlo en la nevera durante 24 horas. Ese tiempo es clave para que el pescado absorba los aromas y pierda parte de su agua.

Ese tiempo es clave para que el pescado absorba los aromas y pierda parte de su agua. Una vez pasado el reposo, lavar el pescado con agua tibia, retirando el exceso de mezcla. Después solo queda secarlo bien y consumirlo en las siguientes 72 horas.

Este proceso no requiere calor, hornos ni aparatos de ahumado. Es un método de curado en frío que consigue un acabado sorprendentemente similar al del salmón ahumado comercial. Incluso el color cambia ligeramente tras el reposo, adquiriendo un tono más intenso que recuerda al del ahumado profesional.

Muchos usuarios recomiendan cortar el salmón muy fino una vez curado, como si fuera sashimi, porque la textura se presta a ello. Otros lo prefieren en tacos pequeños para añadirlo a ensaladas o tostadas. Y hay quien directamente lo usa en preparaciones más elaboradas, como pastas frías, tartares o huevos revueltos con toques ahumados.

Otro consejo habitual es combinar el curado con hierbas frescas: eneldo, romero o incluso ralladura de limón. Aunque el preparado ya aporta aroma, estos toques dan como resultado un acabado más complejo y personal.

En definitiva, con un precio de 3,30 euros, este preparado de Mercadona rinde para varias tandas de salmón, lo que lo convierte en una alternativa extremadamente económica frente al salmón ahumado ya envasado. Además, permite ajustar el punto de curación y adaptar el sabor según el gusto de cada uno. No es raro que quienes lo prueban repitan y lo conviertan en un básico de su despensa.

Para quienes disfrutan explorando nuevas técnicas o simplemente quieren ampliar su repertorio culinario sin complicarse, este invento de Mercadona es una herramienta muy útil. Un bote que ronda los cuatro euros y que permite obtener resultados que recuerdan a los de un buen chef. Y, sobre todo, una forma sencilla de demostrar que, con los ingredientes adecuados, cocinar en casa puede ser tan sorprendente como comer fuera.