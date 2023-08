Consumo ordena retirar estos guisantes congelados por riesgo a la salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria en respuesta a una notificación proveniente de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, al respecto de uno de los productos más vendidos de una popular marca de congelados.

La AESAN ha informado de la retirada de los populares guisantes superfinos que se venden en bolsa de 550 gramos y que pertenecen a la marca FINDUS debido a la presencia no declarada de granos de trigo.

El producto afectado, conocido como Guisantes superfinos, ha sido retirado de los estantes de los supermercados debido a esta preocupante revelación. La marca en cuestión, FINDUS, es ampliamente conocida por sus productos congelados de alta calidad, pero en esta ocasión se ha identificado un lote específico con problemas potenciales de seguridad alimentaria.

Los detalles del producto involucrado en esta alerta son los siguientes:

Nombre del producto : Guisantes superfinos.

: Guisantes superfinos. Marca : FINDUS.

: FINDUS. Empaque: Bolsa de plástico.

Número de lote: L3166670GV.

Código de barras: 8434702001867.

Fecha de caducidad: 06/2025.

Peso por unidad: 550g.

Estado: Congelado.

Guisantes vendidos en varias comunidades autónomas

La alerta ha alcanzado a varias comunidades autónomas en España, incluyendo Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y el País Vasco. Aunque inicialmente se identificaron estas regiones, no se puede descartar la posibilidad de redistribución a otras comunidades autónomas.

La AESAN ha transmitido esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el propósito de garantizar la retirada efectiva de los productos afectados de los canales de comercialización. Se insta a los consumidores, especialmente aquellos con intolerancia al gluten, a tomar medidas de precaución y abstenerse de consumir este producto en particular si lo tienen en sus hogares.

La contaminación cruzada es una preocupación significativa para las personas con alergias o intolerancias alimentarias, y la presencia no declarada de trigo en un producto aparentemente inocuo como los guisantes congelados podría representar un riesgo grave para la salud de quienes lo consuman sin saberlo. Sin embargo, no supone riesgo alguno para aquellos que no tienen intolerancia al gluten.

Si eres consumidor de estos guisantes y has comprado alguna bolsa recientemente, será bueno que compruebes el número de lote, fecha y código de barras y en el caso de que coincida con el producto retirado, no lo consumas y devuélvelo al supermercado donde lo compraste para que te abonen el importe de lo que te costó.