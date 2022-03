A la hora de comprar ropa de cama hay que asegurarse siempre de comprar textiles de calidad, ya que se les dará mucho uso durante mucho tiempo, y si no es la calidad adecuada prácticamente será dinero tirado ya que tendrás que volver a comprar pronto. Hoy te mostramos un conjunto de Tommy para la cama que está arrasando en ventas en El Corte Inglés y que ahora te puedes llevar con un súper descuento… ¡corre que vuela!.

El Corte Inglés está que lo tira con sus descuentos tanto en las rebajas como en otro tipo de promociones en otras fechas, y este 30% es tan sólo un ejemplo, ya que hay muchos artículos en los que incluso ha llegado a superar el 70%. Sin duda estos grandes almacenes son un establecimiento a tener muy en cuenta a la hora de comprar prácticamente cualquier cosa que puedas necesitar.

La funda nórdica de Tommy que arrasa en ventas en El Corte Inglés

Se trata del Juego de funda nórdica Groove Tommy Jeans, una preciosa funda nórdica con un diseño a rayas multicolor que está confeccionada en 100% algodón, un material hipoalergénico que resulta en un tejido suave, resistente y transpirable. La funda tiene cierre con botones y actualmente está a la venta con un increíble 30% de descuento que deja su precio final en 90,30€.

El juego de esta funda nórdica de Tommy incluye tanto la funda como una funda de almohada, que en el caso de la medida de 150 cm serán dos fundas para abarcar esa medida. Esta funda es ideal para combinar con el resto de los textiles de cama de la colección Circle de Tommy Jeans, también disponible en El Corte Inglés.

Es una funda perfecta para protegerte del frío en la cama con estilo, ya que su colorido diseño sin duda será un puntazo a favor a nivel decorativo y de estilo. En cuanto a sus cuidados, es recomendable lavar a un máximo de 60ºC, no utilizar lejía, utilizar secadora sólo a baja temperatura, no lavar en seco y no planchar. Es un juego de gran calidad, por lo que si lo cuidas te durará mucho tiempo.

Si estás buscando ropa de abrigo para la cama que además sea llamativa y versátil, sin duda esta funda nórdica de Tommy cumple tus requisitos, y además ahora te la puedes llevar tirada de precio en El Corte Inglés.