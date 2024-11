El cultivo de fresa en España ha tenido un desarrollo espectacular en las últimas dos décadas, de forma que nuestro país se ha convertido en el mayor productor de Europa (produce el 50% de la fresa europea) y en el segundo productor a nivel mundial. Sin embargo, tras surgir la alerta en nuestro país sobre las fresas de Marruecos, el consumo de este producto de origen nacional se ha visto afectado por la confusión con las fresas que provienen del país vecino. En concreto, como consecuencia de esta situación las ventas de fresas en España cayeron entre el 10 y el 15%.

No obstante, el mayor problema se encuentra en que ese producto no entró en España y ese peligro no llegó a existir. «Se evitó la entrada de este producto en España y se evitó una situación de riesgo», indican fuentes conocedoras de la situación.

Caída de hasta el 15% en la venta de fresas

Como consecuencia de esta alerta que no había sido emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Aesan, se han producido grandes pérdidas tanto para productores como para distribuidores. «Ha habido una caída entre el 10% y el 15% en las ventas de fresa», alertan fuentes del sector.

Peticiones a la administración

La confusión de los consumidores entre las fresas de Marruecos y las que proceden de España ha afectado a muchos productores y a todos los distribuidores del mercado.

Desde el sector se reclama a los consumidores que tengan una mayor confianza, ya que España cuenta con una gran regulación con respecto a esta materia. «El sistema de la gestión alimentaria es muy sólido en España y está a nivel de los mejores del mundo. Pedimos a la administración que asuma dar transparencia a los consumidores», defienden.

«Vivimos en un país desarrollado con un nivel de seguridad alimentaria muy alto. Por tanto, la seguridad alimentaria y la implicación de todos los mecanismos oficiales son garantías», explican.

España, el primer exportador mundial

España es el primer exportador en volumen y valor de fresa a nivel mundial, exportando el 80% de la producción. Sin embargo, existe una mayor concentración de la exportación en los meses comprendidos desde marzo hasta junio acumulando un 90,11%.

Además, casi el 97% de la producción española de fresas y fresones en 2022 tuvo origen en Andalucía. En concreto, en dicha comunidad autónoma se produjeron 314.800 toneladas de estas frutas durante el año referido. En contraste, tanto en Cataluña como en Canarias la producción apenas superó las 2.000 toneladas.

Asimismo, casi la totalidad de la producción de fresa andaluza proviene de la provincia de Huelva. La comunidad produjo en 2021 el 97,3% de la fresa española y casi el 29% de la fresa destinada a la Unión Europea.

También hay que tener en cuenta que el 30% de la fresa andaluza se destina a Alemania, siendo Francia el segundo país que más compra, con el 16,2%. Reino Unido, Italia y Países Bajos son otros de los lugares habituales donde mejor acogida tienen estos frutos rojos.