Confirmado por Hacienda: el día exacto que vas a recibir los 4.000 euros en tu cuenta

Casi cinco millones de jubilados y herederos en España recibirán antes de final de año una gran cantidad de dinero de aquí a final de año. Hacienda tiene que ponerse al día y devolver entre 3.000 y 4.000 euros de trabajadores que en su día en mutualidades antiguas cotizaron de más y que se vieron perjudicados por un error de la Administración. Estos cientos de miles de trabajadores se vieron afectados por un error de la Agencia Tributaria en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los que hayan reclamado el dinero podrán cobrar esta cantidad antes de final de año.

Son los famosos pagos que Hacienda tiene que hacer a los mutualistas en esta campaña de la renta de 2023 que finalizó el pasado 1 de julio. La Agenda Tributaria tiene que devolver antes del próximo mes de enero de 2025 entre 3.000 y 4.000 euros a los trabajadores que en su día declararon el IRPF al 100% y no al 75% como deberían en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por este error, ahora la Administración se tiene que poner al día con los afectados de estas cotizaciones erróneas entre los años 1967 y 1978.

Todo viene a colación de una sentencia del Tribunal Supremo en la que dio la razón a un jubilado del sector bancario que pedía parte de su pensión ligada a las aportaciones que realizó de más entre 1969 y 1979 a la Mutualidad Laboral de la Banca. Esta sentencia del Alto Tribunal reconoce el derecho de determinados pensionistas a que se le devuelva la cantidad que en su día tributaron demás durante los periodos que aún no han prescrito, que en realidad son los últimos cuatro (de 2020 a 2022). Todo viene porque las cotizaciones a la Seguridad Social, que se crearon en 1967 fueron consideradas como un gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta y estos trabajadores tributaban por este impuesto al 100% en las cuotas de las mutualidades.

En su misma situación el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda informó que se encuentran 4,8 millones de pensionistas de mutualidades que podrían beneficiarse de esta sentencia, muchos de los cuales ya han recibido el ingreso de la Administración en el primer tramo de pagos de esta campaña de la declaración de la renta 2023.

Hacienda devuelve 4.000 euros

Por ello, los perjudicados por este error de Hacienda tuvieron hasta el pasado 1 de julio, fecha en la que finalizó la compaña de la renta 2023. El motivo de que aún se pueda reclamar este dinero cotizado de más se debe a que el error aún no ha preescrito y se debe proceder a una devolución según la sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo.

Por ello, en la campaña de la renta 2023 se habilitó un canal para que estos mutualistas pudiera reclamar el dinero. La devolución del mismo suele seguir el proceso de la devolución de las declaraciones de la renta. Lo normal es que unos días después de haber presentado la solicitud la Agencia Tributaria se ponga manos a la obra y puedas disponer del dinero dentro del próximo mes.

En caso de no recibir el ingreso en las semanas siguientes no tiene que cundir el pánica. Hacienda se fija un periodo de seis meses para ponerse al día con todas las personas que tienen que recibir un dinero una vez finalizada la campaña el 1 de julio. En caso de no poder cumplir con sus obligaciones antes de enero de 2025, a partir de ahí comienzan a correr intereses para la Administración que suelen ser de un 4%.

Por lo que respecta a los grupos de mutualistas, no todos podrán recibir estas cantidades por haber cotizado de más en el IRPF en su día. Se quedan fuera los autónomos, los que en su día cotizaron en el régimen de las Clases Pasivas del estado y realizaron aportaciones a mutualidades de viudedad y de pensiones no contributivas.

Una vez finalizada la campaña de la declaración de la renta, los mutualistas que sí tienen acceso a este dinero ya no podrán tener el reembolso correspondiente al año 2019. En la próxima campaña de la renta podrán pedir la cantidad correspondiente a 2020, año de cotización que aún no ha prescrito según la sentencia del Tribunal Supremo. Las personas que sí lo recibirán este año ingresaran una cantidad de alrededor de 4.000 euros, que supone un premio para muchos jubilados por lo pagado de más en su día.