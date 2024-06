Mañueco anuncia una nueva bajada en el IRPF del 9 al 8,5%: «Estamos aquí para ayudar a las personas»

En este sentido, Mañueco se ha referido a unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que vinculó la nueva financiación autonómica con una llamada armonización fiscal para advertir de que si eso significa subir impuestos o recuperar otros suprimidos, como el de Sucesiones y Donaciones, el Gobierno de Castilla y León se opondrá «frontalmente».

Durante su intervención en el parlamento castellanoleonés el presidente autonómico también ha destacado la buena marcha de la economía de Castilla y León que se encuentra en su mejor momento desde 2008. Así, en 2023 el crecimiento económico ha superado todas las previsiones, el PIB aumentó un 2,7% y en el primer trimestre de este año ha alcanzado el 3%, en ambos casos por encima de la media de España y seis veces más que la Unión Europea.

A este respecto cabe decir que Castilla y León se consolidó, durante el año anterior, como líder en exportaciones, ya que aumentaron un 15% frente al descenso nacional, y continúan aumentando en 2024. Además, la Comunidad logró en 2023 el segundo mejor índice de todo el país en crecimiento en producción industrial y alcanzó los mejores datos de toda la serie histórica en gasto turístico.

Según ha informado la propia Junta de Castilla y León el pasado año se cerró con la menor tasa de paro desde 2007, una tendencia que continúa en la actualidad, con más de tres años de crecimiento del número de trabajadores mes a mes en términos interanuales.

Ley de Amnistía

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este miércoles que la Ley de Amnistía no cierra las aspiraciones de los independentistas sino que les otorga «un punto de partida» que refuerza sus ambiciones separatistas. «Los propios separatistas beneficiados dicen una y otra vez que no es ninguna meta, sino un punto de partida hacia su principal objetivo: el referéndum unilateral e inconstitucional de autodeterminación», ha dicho el dirigente castellanoleonés durante el debate sobre Política General de la Junta.

Durante su discurso Mañueco también ha cargado contra Pedro Sánchez al que ha culpado de conceder privilegios a sus socios independentistas a cambio de votos. «El Gobierno central ha suscitado la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia», ha dicho.

Sobre esta cuestión el presidente de Castilla y León ha anunciado que su Gobierno recurrirá esta Ley por «sus evidentes ataques a nuestra Constitución» que consagra el principio Igualdad. «Nadie es más que nadie», ha remarcado.

«Fuera de la Constitución no hay justicia ni democracia. Por ello no se la puede retorcer ni cambiarla negociando con los que quieren destruirla, para meter a martillazos lo que no cabe en democracia. La Constitución no es una goma que se estire o encoja a voluntad», ha recordado Mañueco.

Asimismo, el líder regional ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere condonar «enormes cantidades de deuda pública» a sus socios separatistas. Un pago que, según Mañueco, es indecente y que se realiza a cambio de votos. «Un grave perjuicio a la caja común y por tanto a Castilla y León algo por lo que también acudiremos a los tribunales», ha señalado el dirigente político para acto seguido añadir que pretenden perdonar una deuda de 15.000 millones de euros, una cantidad que supera los presupuestos de Castilla y León de 2024.