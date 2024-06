Mañueco avisa que la Ley de Amnistía es «un punto de partida» para los independentistas: «Los refuerza»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este miércoles que la Ley de Amnistía no cierra las aspiraciones de los independentistas sino que les otorga «un punto de partida» que refuerza sus ambiciones separatistas. «Los propios separatistas beneficiados dicen una y otra vez que no es ninguna meta, sino un punto de partida hacia su principal objetivo: el referéndum unilateral e inconstitucional de autodeterminación», ha dicho el dirigente castellanoleonés durante el debate sobre Política General de la Junta.

Durante su discurso Mañueco también ha cargado contra Pedro Sánchez al que ha culpado de conceder privilegios a sus socios independentistas a cambio de votos. «El Gobierno central ha suscitado la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia», ha dicho.

Sobre esta cuestión el presidente de Castilla y León ha anunciado que su Gobierno recurrirá esta Ley por «sus evidentes ataques a nuestra Constitución» que consagra el principio Igualdad. «Nadie es más que nadie», ha remarcado.

«Fuera de la Constitución no hay justicia ni democracia. Por ello no se la puede retorcer ni cambiarla negociando con los que quieren destruirla, para meter a martillazos lo que no cabe en democracia. La Constitución no es una goma que se estire o encoja a voluntad», ha recordado Mañueco.

Asimismo, el líder regional ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere condonar «enormes cantidades de deuda pública» a sus socios separatistas. Un pago que, según Mañueco, es indecente y que se realiza a cambio de votos. «Un grave perjuicio a la caja común y por tanto a Castilla y León algo por lo que también acudiremos a los tribunales», ha señalado el dirigente político para acto seguido añadir que pretenden perdonar una deuda de 15.000 millones de euros, una cantidad que supera los presupuestos de Castilla y León de 2024.

Mañueco también ha aprovechado su intervención para denunciar que, desde que preside la Junta de Castilla y León, ha tratado de dialogar con el Gobierno central para dar solución a temas de interés para la región pero que prácticamente no ha obtenido respuesta. «En cuanto se constituyó el nuevo Gobierno me dirigí a todos sus ministros para expresar nuestra posición en cuestiones nacionales de interés para Castilla y León: Amnistía, financiación, medio rural, la EBAU única o la falta de médicos y, al mismo tiempo, impulsar las cuestiones más importantes en cada provincia, ofreciendo nuestra más leal colaboración», ha explicado.

«He tenido dos encuentros con ministros para impulsar esos contenidos y los resultados concretos son muy escasos. Parece haber dinero de sobra para condonar la gigantesca deuda de sus socios separatistas, pero no lo hay para soterrar el tren en alguna de nuestras capitales. O para culminar las autovías o las líneas ferroviarias pendientes, para desarrollar el Corredor Atlántico, para mantener las 346 paradas de autobús en nuestros pueblos que quieren suprimir o ayudar a nuestros ganaderos con la enfermedad de sus animales», ha denunciado Mañueco.

Bajada del IRPF

Durante su tercer Debate de Política General el presidente del Gobierno autonómico ha anunciado una nueva reducción del IRPF, de medio punto en el tipo mínimo de la tarifa autonómica del 9% al 8,5%, lo que beneficiará a todos los contribuyentes, un total de 1,3 millones de personas. De esta forma, se consolidará como la comunidad con el segundo tipo mínimo del IRPF más bajo de España.

Según ha reivindicado el presidente de la Junta, con esta nueva bajada en el tramo autonómico del IRPF Castilla y León se consolidará «como la comunidad autónoma con el segundo tipo mínimo del IRPF más bajo de España».

«Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, las familias y las empresas de Castilla y León, no para exprimirlas», ha zanjado Mañueco.

Otros debates

Mañueco se sometió a su primer debate en junio de 2020, un cara a cara que estuvo marcado por la pandemia generada por el Covid-19. En aquella ocasión el presidente dio cuenta de las políticas impulsadas por el entonces Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos.

El debate no se volvió a celebrar desde entonces, ya que en 2021 se presentó una moción de censura al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco por parte del PSOE, lo que imposibilitó la celebración del Debate de Política General. Así, en 2022 el cara a cara tampoco se produjo ante la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad por parte de Mañueco y que dieron como resultado el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

Tras este parón el segundo debate se celebró en octubre de 2023, esta vez con un gobierno de coalición con Vox, una sesión donde el presidente de Castilla y León trasladó su compromiso de blindar por Ley los servicios esenciales de la Comunidad, algo que ya se ha tomado en consideración en las Cortes.