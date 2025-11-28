Comunicado de Mercadona muy importante antes de Navidad: las fechas que tienes que conocer

Cada año, cuando se acerca el mes de diciembre, son muchas las personas que empiezan a pensar cómo organizar las comidas de Navidad sin perder horas en la cocina ni complicarse con recetas que, en plena vorágine festiva, lo único que hacen es sumar estrés. Mercadona lo sabe desde hace tiempo y, por eso, su servicio de platos por encargo se ha convertido prácticamente en una tradición. Un servicio que nos sirve para montar un menú completo en cuestión de minutos y dedicar el resto del día a lo realmente importante: estar con los tuyos.

Este año la cadena ha lanzado ya su comunicado oficial con todas las fechas clave. Y conviene tenerlas muy presentes, porque el éxito del servicio hace que los encargos vuelen y es habitual que muchos se queden sin opciones si lo dejan para el último momento. La propuesta dentro de la sección Listo para Comer de Mercadona, vuelve con platos clásicos, otros más sofisticados y recetas pensadas para distintos tipos de celebración. La mecánica es sencilla, pero debemos tener en cuenta que hay plazos que no se pueden pasar por alto. Además, no todos los productos están disponibles en todas las tiendas, así que es recomendable revisar qué ofrece cada punto de venta antes de planificar el menú definitivo. Veamos entonces todo lo que nos comunica Mercadona: fechas, encargos y todos los platos disponibles para esta Navidad

Fechas clave para hacer los encargos de Navidad en Mercadona

Mercadona ha fijado dos días límite, dependiendo de si el pedido es para Nochebuena o para Nochevieja. Son fechas estrictas que no admiten encargos posteriores:

Para Nochebuena: el último día para encargar en tienda será el 20 de diciembre.

el último día para Para Nochevieja: el último día para realizar el encargo será el 27 de diciembre.

Además, habrá venta asistida, es decir, productos disponibles directamente en mostrador, en las siguientes fechas:

Venta asistida para Nochebuena: 23 y 24 de diciembre.

Venta asistida para Nochevieja: 30 y 31 de diciembre.

Aun así, Mercadona recuerda que cada tienda puede tener un surtido distinto, por lo que recomiendan consultar previamente en el establecimiento más cercano.

Dónde se pueden hacer los encargos

No todas las tiendas cuentan con la sección de Listo para Comer especializada en encargos navideños. Por eso, Mercadona indica que es necesario comprobar qué supermercados ofrecen este servicio antes de desplazarse. Basta con revisar la información en su web o preguntar directamente en tienda. Una vez confirmado, el encargo se realiza de forma presencial, como en años anteriores.

Todos los platos que se pueden encargar este año

La selección de Mercadona para Navidad vuelve a combinar recetas tradicionales con propuestas más actuales. Los platos están pensados tanto para grandes reuniones como para comidas más pequeñas, y la mayoría se presentan listos para calentar y servir. Estas son todas las opciones:

Canapés – 15 € (para 4 personas) Un surtido variado con tartaletas de langostino al ajillo, sobrasada con miel, crema de foie con manzana caramelizada, queso de cabra con cebolla caramelizada, queso stilton con mango, crema de queso trufado con cecina y rollitos de pan de molde con salmón o surimi. Preparación: sacar con antelación (1 hora si está refrigerado, 2 horas si está congelado).

Un surtido variado con tartaletas de langostino al ajillo, sobrasada con miel, crema de foie con manzana caramelizada, queso de cabra con cebolla caramelizada, queso stilton con mango, crema de queso trufado con cecina y rollitos de pan de molde con salmón o surimi. Preparación: sacar con antelación (1 hora si está refrigerado, 2 horas si está congelado). Ensaladilla de marisco – 15 € (para 6 personas) Disponible en toda España salvo Galicia. Está hecha con merluza, langostinos, bocas de mar, mayonesa y huevo hilado. Preparación: mantener en frío y sacar 15 minutos antes de consumir.

Disponible en toda España salvo Galicia. Está hecha con merluza, langostinos, bocas de mar, mayonesa y huevo hilado. Preparación: mantener en frío y sacar 15 minutos antes de consumir. Muslo de pollo relleno con salsa de trufa – 15 € (1 persona) Relleno de carne picada de pollo, foie, chalotas, panceta, ciruelas y trufa, con puré trufado. Preparación: retirar plástico, filetear, calentar 3 minutos y añadir la salsa tras calentarla aparte.

Relleno de carne picada de pollo, foie, chalotas, panceta, ciruelas y trufa, con puré trufado. Preparación: retirar plástico, filetear, calentar 3 minutos y añadir la salsa tras calentarla aparte. Carrillada guisada – 20 € (1 persona) Carrillada de vacuno con salsa de vino tinto, patatas asadas y cebollitas confitadas. Preparación: abrir, colocar en bandeja y calentar 5 minutos en microondas.

Carrillada de vacuno con salsa de vino tinto, patatas asadas y cebollitas confitadas. Preparación: abrir, colocar en bandeja y calentar 5 minutos en microondas. Paletilla de cordero lechal – 27 € (1 persona) Acompañada además de patatas panadera y cebollitas confitadas. Preparación: hornear 20–25 minutos a 220 ºC.

Acompañada además de patatas panadera y cebollitas confitadas. Preparación: hornear 20–25 minutos a 220 ºC. ¼ de cochinillo asado – 50 € (para 2 personas) . Cochinillo crujiente y tierno, con guarnición de patatas panadera y cebollitas. Preparación: hornear 20–25 minutos con grill a 220 ºC.

. Cochinillo crujiente y tierno, con guarnición de patatas panadera y cebollitas. Preparación: hornear 20–25 minutos con grill a 220 ºC. Bacalao con grelos y patatas – 33 € (para 2 personas) Disponible en varias tiendas de Galicia. Preparación: hornear 15 minutos a 180 ºC.

Disponible en varias tiendas de Galicia. Preparación: hornear 15 minutos a 180 ºC. Mini tortillas de patata – 15 € (para 4 personas). Disponible en tiendas seleccionadas de Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Alicante e Islas Baleares. Se venden en tres variedades con toques navideños ya que hay una de cebolla caramelizada, sobrasada y queso de cabra, otra de cecina con lascas de grana padano y luego una de boletus, trufa y carrillada Preparación: calentar 2 minutos en microondas.

Disponible en tiendas seleccionadas de Valencia, Castellón, Teruel, Cuenca, Alicante e Islas Baleares. Se venden en tres variedades con toques navideños ya que hay una de cebolla caramelizada, sobrasada y queso de cabra, otra de cecina con lascas de grana padano y luego una de boletus, trufa y carrillada Preparación: calentar 2 minutos en microondas. Lomo asado con Pedro Ximénez – 30 € (para 4 personas) Disponible en tiendas de Jaén, Almería y Granada. Preparación: hornear 15 minutos y añadir la salsa caliente.

Estos son los platos que puedes pedir en las fechas indicadas y que será mejor que no los dejes escapar. Con el paso de los años, el servicio de Navidad de Mercadona se ha convertido en una alternativa habitual para quienes buscan platos de calidad sin dedicar horas a cocinar. La cadena repite fórmula, amplía opciones y mantiene precios cerrados para facilitar las compras. Y, como siempre, insiste en algo: quien quiera asegurarse su menú, debe apuntar bien las fechas.