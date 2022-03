Formar un menú para comer y cenar en casa habiendo varias personas no es sencillo, ya que no a todo el mundo le gusta todo, por lo que encontrar la forma de satisfacer a todos debe ser uno de los objetivos prioritarios. Hoy te mostramos un plato preparado de Aldi que le va a gustar a toda la familia y que lo tendrás listo en tan sólo un par de minutos, ¡una maravilla que no puedes dejar pasar!.

En Aldi puedes encontrar hoy en día una gran variedad de platos preparados, un recurso excelente ya que con las rutinas de trabajo, estudios, niños, aficiones… preparar la comida para toda la familia con el tiempo tan justo suele ser complicado, y sin duda es vital encontrar opciones que te ayuden a ahorrar tiempo sin dejar de comer sano, rico y barato.

El solomillo de pollo de Aldi que gustará a toda la familia

Se trata del Solomillo de pollo crujiente, elaborado por la marca EL MERCADO y que es sencillo pero delicioso, ya que son solomillos de pollo ya empanados de forma especial para que cuando los hagas a la plancha o al horno queden crujientes. Gustan especialmente a los niños, y es que sin duda se trata de uno de sus platos de carne favoritos.

El solomillo de pollo de Aldi no tiene gluten ni lactosa, se elabora a base de carne de origen nacional y te lo puedes llevar actualmente con un súper descuento del 21% que deja su precio final en tan sólo 2,79€. Teniendo en cuenta que en el envase vienen 5 solomillos, sin duda su precio es un verdadero chollo, ya que un solomillo es más que suficiente para una persona.

Cocinar estos solomillos será rápido ya que están completamente listos para meterlos en el horno o hacerlos a la plancha, así que únicamente deberás preocuparte por preparar una guarnición que los acompañe. Al ser un ingrediente tan rico y básico lo podrás combinar con todo tipo de acompañamientos, como patatas (preferiblemente guisadas o al horno), verduras, ensalada, alguna salsa… ¡las posibilidades son infinitas!.

Si estás buscando un plato preparado que marque la diferencia y cautive tanto a niños como a adultos, sin duda este solomillo de pollo de Aldi es una de tus mejores opciones, y el toque crujiente hará que quien se lo coma flipe aún más. ¡Todos querrán repetir y te pedirán este solomillo un montón de veces!.