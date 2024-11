Cambio inminente confirmado en la pensión de viudedad: ya hay fecha para el giro

Los millones de personas que cobran la pensión de viudedad en España tendrán buenas noticias con la llegada de 2025. A mediados del mes de diciembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciará una nueva subida de las pensiones contributivas que elevarán este tipo de prestación que reciben las personas que han perdido a una persona con la que han mantenido un vínculo matrimonial o pareja de hecho.

Después del aumento de las pensiones realizado en 2023 de un 8,5% y que en 2024 se incrementara un 3,8% el ‘salario’ de los pensionistas españoles, de cara a 2025 se volverán a subir este tipo de prestaciones a falta de confirmación oficial. Se especula con que el próximo 13 de diciembre desde el Gobierno hagan oficial el anunció de la nueva subida de pensiones que rondará el 3%.

Esto se realizará cuando sean oficiales los datos de la inflación relativos al mes de noviembre, que es el último mes con el que se hará la media anual del Índice de Precios de Consumo. Así que desde diciembre de 2023 hasta este presente mes de noviembre, la media de la inflación se situará en torno a un 3%, que será la cantidad que se incrementarán las pensiones a partir del próximo 1 de enero. Todo ello con el objetivo de llegar al 100% del umbral de la pobreza en 2027.

Además de esta subida de las pensiones de alrededor del 3% programada para 2025, también hay que tener en cuenta la subida del 10% que podrán disponer las personas que cumplan con los requisitos para acceder al complemento por brecha de género. Las pensiones máximas también tendrán un ajuste adicional de 0,115 puntos, unos dígitos que irán aumentando de forma progresiva entre 2025 y 2050.

El cambio en la pensión de viudedad

De esta forma, los 2,4 millones de personas que reciben la pensión de viudedad en España, que hasta la fecha cobran una media de 898,3 euros al mes, podrán sobrepasar los 900 euros en el caso que se confirme la subida de las pensiones de un 3%. En concreto la subida puede llegar hasta los 923 euros al mes, que recibirán los pensionistas que tienen derecho a esta prestación contributiva.

Por lo que respecta al resto de las pensiones contributivas, las pensiones de jubilación pasarían de 1.293 de euros de media a 1.486 euros mientras que las de incapacidad permanente puede que lleguen a los 1.196 euros, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos derivados del grado de discapacidad y de los cargos familiares.

Lo que sí está claro es que esta nueva subida de las pensiones hará que se batan registros históricos en los próximos meses. El pasado julio ya se rebasó la inversión de 12.000 millones y en octubre se batió un récord de 12.895,8 millones de euros invertidos en la nómina mensual de las pensiones. De las 10,2 millones de pensiones contributivas abonadas 6,5 millones fueron de jubilación, 2,4 millones de viudedad y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (983.310), orfandad (340.010) y en favor de familiares (46.228).

Suben las pensiones no contributivas

De cara al próximo año 2025 también se espera una gran subida en lo que respecta a las pensiones no contributivas, que son las que reciben las personas que no han cumplido la cotización mínima de 15 años para poner disponer de una pensión contributiva. Por ello, desde el Gobierno se han propuesto que estas suban a un ritmo superior al IPC para que la cuantía alcance el 75% del umbral de la pobreza.

De esta manera, a falta de confirmación oficial, todo hace indicar que las pensiones no contributivas de cara a 2025 subirán un 18,4% siguiendo con el marco establecido en los últimos años. De esta manera, los beneficiarios de estas pensiones, que pueden ser de jubilación o incapacidad permanente, pasarán de cobrar 7.250,6 euros anuales a 7.599,9, teniendo una nómina mensual de 542,85 euros. Se espera, siempre que la situación económica lo permita, que en el próximo año 2027 las personas que reciban pensiones no contributivas puedan disponer de 592 euros al mes, lo equivalente a 8.250 euros anuales.

Así que antes de final de año se harán oficiales vía presupuesto (si no salen será a través de un Real Decreto-ley) la nueva subida de las pensiones no contributivas con la que se pretende reducir la brecha entre los que reciben los que cumplen con una cotización mínima y los que no cumplen los requisitos y están cerca de la vulnerabilidad.