La Seguridad Social tiene buenas noticias: estas personas van a recibir 5.000 euros más en sus pensiones

El sistema de pensiones en España pende de un hilo y con el objetivo de pode añadir dinero a la hucha desde el Gobierno han ofrecido bonus a las personas para que renuncien a la jubilación y alarguen su vida laboral. Todo ello gracias a la jubilación voluntaria demorada, que aportan unos bonus a los trabajadores que quieran seguir de alta pasados los 65 años. Por ello la Seguridad Social ofrece hasta 5.000 euros.

La llegada de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1977), la baja natalidad y el aumento progresivo de las pensiones están creando un problema para el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Este gran desembolso obliga a un alto número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y además de ello desde el Gobierno han tomado una serie de iniciativas para recudir el número de pensionistas. Por ello cada año se están endureciendo las condiciones para acceder a la jubilación (en 2027 los que no cumplan con la cotización lo harán a los 67 años) y se han incrementado las penalizaciones para las personas que quieran optar por jubilarse antes.

Todo tiene que ver con el cada vez mayor número de pensionistas y el gasto récord en pensiones que se va superando mes tras mes. El pasado octubre se rebasaron registros históricos tras invertir 12.895,8 millones de euros al en el pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,8% más que en igual mes de 2023. En total se abonaron 10.238.434 pensiones contributivas, un 1,5% más que hace un año, a 9,3 millones de pensionistas. De todas ellas, el 73,1% se destinaron al pago de las pensiones de jubilación.

Los 5.000 euros de la Seguridad Social… por la jubilación demorada

Según datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones el 9,6% de las nuevas altas correspondieron a la jubilación voluntaria demorada, que se han incrementado un 4,8% con respecto a 2019. Por ello la edad media de acceso a la prestación de jubilación se ha situado en los 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.

La jubilación voluntaria demorada es una opción que ofrece la Seguridad Social a los trabajadores que quieran retrasar su retiro una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación y que así puedan prolongar su vida laboral a cambio de una serie de beneficios en la futura pensión.

Estos bonus para las personas que quieran seguir trabajando por cuenta propia o ajena una vez pasada la edad para poder acceder a la jubilación son de un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado, que se sumará a la futura pensión. A partir del segundo año el incentivo se calculará de forma semestral y se añadirá un 2% cada seis meses.

Otra opción es un pago único por cada año de demora que puede ir de 5.000 euros a 12.000 euros en función del importe de la pensión y los años cotizados. Esta cantidad se recibirá en el momento en el que el trabajador en cuestión quiera acceder a la jubilación. Con la entrada en vigor del Real Decreto 371/2023 el pasado 18 de mayo de 2023, las personas que lo deseen también podrán optar por realizar una fórmula mixta que combine las dos opciones anteriores.

Los expertos opinan

Estas nuevas decisiones del Gobierno ha levantado las críticas de algunos expertos en la materia, que consideran que a muchas personas no les saldrá a cuenta retrasar más años la edad de jubilación a cambio de este importe, ya que para ello hay que tener en cuenta la esperanza de vida que es más corta en hombres que en mujeres.

De ello opinó Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, en La Sexta hace unos meses. «¿Sale a cuenta estar más tiempo jubilado? Hagamos cuentas. Si me pagan un 4% más por cada año que se alargue la vida laboral significa que para que sea rentable tengo que vivir 25 años más desde que me he jubilado. Cuidado que puede salir así así. Para las mujeres les puede salir bien porque tienen una supervivencia mayor y para los hombres no», dijo.

Este experto también dejó claro que: «Si me dan un pago único y me dan 12.120 euros, a la mayoría no les sale a cuenta por la sencilla razón de que cobran más que ese dinero». «La prolongación de la edad de jubilación tiene un principal motivo y es que a la Seguridad Social le salga a cuenta. Por lo tanto, lo que tiene que pagar a los jubilados tiene que ser menor de lo que se va a ahorrar», cerró.