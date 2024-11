Cambio confirmado en las pensiones en España: lo que vas a cobrar si has cotizado esto

La jubilación es uno de los momentos más esperados por los trabajadores, pero también es normal que genere ciertas inquietudes sobre cuánto se recibirá de pensión y cuáles son los requisitos para acceder a ella. Este proceso depende de varios factores, como los años cotizados, la situación económica y personal, y la modalidad de pensión a la que se pueda optar. Para muchos, el desafío es comprender cómo funcionan las pensiones contributivas y no contributivas, especialmente si no se cumplen los requisitos mínimos de cotización. Descubramos a continuación, lo que vas a cobrar en las pensiones de España si has cotizado esto, es decir, menos de diez años.

En España, el sistema de pensiones se divide principalmente en dos tipos: las contributivas, gestionadas por la Seguridad Social, y las no contributivas, administradas por el IMSERSO. Estas últimas son una alternativa para quienes no han alcanzado los 15 años de cotización requeridos para acceder a la pensión contributiva. Aunque las cantidades pueden ser menores, las pensiones no contributivas ofrecen una red de seguridad para los mayores de 65 años con ingresos limitados. Pero, ¿qué ocurre si solo has cotizado 10 años? A continuación, analizamos en detalle las opciones disponibles para quienes no han alcanzado el mínimo de cotización, los importes que podrían recibir y los requisitos necesarios para acceder a estas prestaciones.

Pensiones en España: lo que vas a cobrar si has cotizado esto

En el caso de que estés próximo a la edad de jubilación pero únicamente has cotizado durante 10 años, seguramente ya sabrás que no vas a poder tener acceso a una pensión contributiva. Sin embargo, el sistema español permite optar por una pensión no contributiva si cumples con ciertos requisitos. Este tipo de pensión está dirigida a quienes tienen 65 años o más, residen en España de manera legal y no cuentan con ingresos suficientes. Es una ayuda económica diseñada para garantizar una calidad de vida mínima.

Por ejemplo, en 2024, los ingresos anuales no deben superar los 7.250,60 euros. Además, la residencia en España debe haber sido de al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud, con dos de esos años consecutivos e inmediatamente anteriores. Si cumples con estas condiciones, podrías recibir hasta 421,40 euros al mes en su versión íntegra, aunque el importe puede variar según el número de beneficiarios en el hogar.

El papel de la discapacidad en las pensiones

Para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, las posibilidades cambian. Este grupo puede acceder a una jubilación anticipada con solo 5 años cotizados. Además, si el grado de discapacidad alcanza el 65% o más, es posible jubilarse a partir de los 52 años, siempre que se cumplan ciertos criterios adicionales. Esta medida busca facilitar el acceso a una pensión a personas en situaciones especialmente vulnerables.

Requisitos para acceder a una pensión contributiva

Aunque el foco principal es la pensión no contributiva, es importante entender los requisitos de la contributiva para quienes se acercan al mínimo exigido. Para optar por una pensión contributiva en España, es necesario haber cotizado al menos 15 años (5.475 días), de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la fecha de solicitud. Además, la edad de jubilación general será de 67 años a partir de 2027 y de 65 años si has cotizado al menos 38 años y 6 meses.

Aquellos que no cumplan estos requisitos mínimos deben recurrir a otras opciones, como la mencionada pensión no contributiva.

¿Cuánto se cobra en una pensión no contributiva?

Los importes de las pensiones no contributivas están diseñados para cubrir las necesidades básicas. Como ya hemos mencionado anteriormente, en este 2024, la pensión íntegra es de 421,40 euros al mes o 5.899,60 euros al año, aunque puede reducirse si el beneficiario percibe otros ingresos. Por ejemplo, si dos personas en un mismo hogar reciben esta pensión, el importe mensual será de 358,19 euros por persona. En el caso de tres beneficiarios convivientes, la cuantía se ajusta a 337,12 euros mensuales para cada uno.

Aunque estas cantidades son menores en comparación con las pensiones contributivas, pueden representar cierto alivio para aquellas personas que no han alcanzado esos 15 años de cotización que se solicitan.

Como podemos ver, y en conclusión, la jubilación es un derecho fundamental que requiere planificación y conocimiento del sistema dado que por mucho que hayas trabajado, los años cotizados pueden ser lo que diferencie el que tengas acceso a una pensión contributiva o no. Si sólo has cotizado 10 años, no vas a poder cobrar esa pensión contributiva, pero el sistema español ofrece alternativas como la pensión no contributiva, diseñada para garantizar un ingreso mínimo cuando llega el momento de jubilarse.

Es fundamental analizar tu situación personal y económica, además de consultar con expertos en Seguridad Social o el IMSERSO para asegurarte de que cumples con los requisitos. Así, podrás tomar decisiones informadas y garantizar un futuro más estable, incluso si no alcanzas los años mínimos de cotización para una pensión contributiva.