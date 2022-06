Caída mundial de internet al dejar de funcionar los servidores de Cloudflare

El martes ha empezado con malas noticias para los usuarios de Internet. Durante aproximadamente una hora, cientos de páginas web han permanecido inaccesibles por una caída global de Cloudflare. Quien intentaba acceder a ellas se encontraba con un «error 500», desatando el pánico entre los propietarios de las propias webs.

Cloudflare es una empresa estadounidense que proporciona una red de entrega de contenido, servicios de seguridad de Internet y servicios de servidores de nombres de dominio distribuidos, localizados entre el visitante y el proveedor de alojamiento del usuario. Es decir, es una red que nos permite acceder de forma óptima a diversas páginas web a mayor velocidad sin perder datos.

The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here. https://t.co/22Yiyu3lKJ

— Cloudflare (@Cloudflare) June 21, 2022