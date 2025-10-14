Bruselas ha anunciado este martes una multa de 157 millones a las firmas de moda de lujo europeas Loewe, Gucci y Chloé por «prácticas contra la competencia», en base a su coordinación para imponer a los minoristas que comercializan sus productos unos precios mínimos para la venta e impedirles aplicar descuentos.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Competencia ha explicado que «los europeos tienen derecho a beneficiarse de una auténtica competencia de precios compren lo que compren y lo compren donde lo compren». La ex ministra del PSOE ve en esta sanción un «mensaje fuerte» a la industria de la moda de que las reglas de la UE se aplican a todos por igual.

La autoridad comunitaria acusa a las marcas de lujo mencionadas de haber impuesto a los minoristas (vendedores independientes) restricciones. Estas impedían que sus precios estuvieran por debajo del precio mínimo recomendado, ni en sus ventas físicas ni online. Tampoco se les permitía aplicar descuentos distintos a los fijados por las marcas ni ofrecer periodos de rebajas.

La sanción al lujo

La Comisión comenzó la investigación en el 2023, año en el que las tres marcas de lujo cesaron en las prácticas ilegales de competencia que venían llevando a cabo desde 2015 en el caso de Loewe (cuya sede central está en España) y Gucci (con sede en Italia) y 2019 en el de Chloé (en Francia).

Sin embargo, como las marcas cooperaron con los servicios comunitarios, se les rebajó la multa a todas ellas. La sanción más elevada ha sido de 119,6 millones de euros, para Gucci, seguida de los 19,6 millones impuestos a Chloé y 18 millones, de sanción para Loewe.

La Comisión Europea concedió un 50% de rebaja de la sanción a las firmas española (Loewe) e italiana (Gucci), mientras que a la francesa (Chloé) le recortó la multa un 15%.