Bruselas abre un expediente contra España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano
La CE considera que la ley restringe su libertad para fijar precios y da dos meses a España para responder a las irregularidades
Bruselas ha anunciado este miércoles, 8 de octubre, un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a las aerolíneas Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
La Comisión Europea (CE) considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.
De no ser así, la Comisión puede pasar a la segunda fase del procedimiento, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Seguirá ampliación.
Temas:
- Aerolíneas
- Bruselas