Bruselas eliminará los aranceles dirigidos a la industria de EEUU para rescatar al automóvil europeo

La Comisión Europea descartará todos aranceles a productos industriales provenientes de Estados Unidos en el plazo de esta semana, según ha adelantado Bloomberg y han podido confirmar fuentes de Bruselas a este periódico. El esfuerzo del bloque comunitario llega apenas una semana después de sellar el polémico acuerdo arancelario con Estados Unidos, fijando la tasa universal en un 15%. En este sentido, la UE ha acordado eliminar las barreras arancelarias para toda la industria estadounidense, que englobaba además a un puñado de productos agrícolas para satisfacer los términos que las delegaciones de Washington han puesto sobre la mesa.

El presidente de Estados Unidos, ha recalcado que estas condiciones eran claves para acceder a más alivios comerciales, en concreto, para movilizar una rebaja a los gravámenes a las marcas automovilísticas europeas. Entre los productos que recibirán tarifas arancelarias más rebajadas están productos como la langosta de Estados Unidos y otros productos de mar, así como frutos secos, productos lácteos y frutas y verduras, tanto frescas como procesadas. El acuerdo —que aún deja las barreras aduaneras básicas muy elevados para todas las exportaciones del Viejo Continente— ha sido criticado por eurodiputados, políticos y patronales europeos, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quiénes lo han tachado de «un paso atrás para el libre comercio».

Todo esto será con el fin de otorgar un alivio al sector del automóvil europeo, que se enfrenta actualmente a un gravamen base del 27,5% a todas sus exportaciones hacia Estados Unidos. En el caso que Bruselas logré rebajar las tasas a productos clave de la industria estadounidense antes de que se finalice el mes, los aranceles al motor caerán hasta el 15%. Los automóviles europeos de marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW o Stellantis representan el grueso más importante de las importaciones del bloque comunitario a Estados Unidos. El acuerdo ha despertado críticas en Europea, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha celebrado como un «acuerdo perfecto».