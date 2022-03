¿No quieres renunciar a tu estilo en los días de lluvia? Vienen días pasados por agua y las botas perfectas para la lluvia que quedan ideales con vaqueros están en Decathlon. Son bonitas, cómodas y tienen un precio de locos que harán que no te puedas resistir a hacerte con un par para esta primavera.

En Decathlon saben que la comodidad y la funcionalidad no está reñida con el buen gusto, por eso han creado sus botas Fouganza Schooling que irán de miedo con unos vaqueros y un buen jersey. Estas botas son polivalentes, ya que son perfectas para jinetes o amazona en iniciación, pero también, para los días de lluvia que no quieras ir con los pies mojados.

Su material de PVC las hacen unas botas para la lluvia perfectas, en las que no entrará el agua, además, se ajustan a la perfección para que puedas ir cómoda a la par que protegida. Tienen un color negro que las hace discretas y combinables para conseguir un look urbano y actual. ¡Te quedarán bien con todo!

Tienen un cuidado muy sencillo y están en tienda por menos de 17 euros, así tendrás un básico de armario para la lluvia que seguro que necesitarás más de una vez esta primavera, que empieza con días lluviosos en muchas comunidades. Además, puedes incorporar una suela al zapato para tener un mayor aislamiento del frío y para que absorban mucho mejor el sudor.

¿Por qué las botas de agua son un imprescindible?

Muchos dudan en comprar su primer par de botas de agua porque no saben si les sacaran partido y las aprovecharan realmente. No obstante, una vez las pruebas entiendes todos sus beneficios, ya que consigue un look de lo más bonito sin renunciar a tener los pies secos en los días de lluvia.

A continuación, te contamos tres motivos para hacerte con unas botas de agua cómodas y funcionales:

Existen modelos de botas de agua como el de Decathlon con las que puedes conseguir unas botas de calidad sin gastar de más. Así podrás contar con esta pieza como fondo de armario y sacarlas esos días en los que la lluvia es la protagonista.

Están preparadas para lluvia, así que suelen incorporar suelas antideslizantes y material resistente al agua, así que te durarán mucho más tiempo perfectas en temporal de lluvia. Hay otros materiales de zapatos que no están preparados para la lluvia y pueden echarse a perder de camino a casa.

Las botas perfectas para la lluvia valen menos de 17 euros y ya te esperan en Decathlon, seguro que esta primavera te acompañan más de un día. Se convertirán en un top ventas esta estación cargada de días de lo más lluviosos e incluso en estos, podrás lucir modelito en tu rutina diaria.