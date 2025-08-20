El Ibex 35 se ha dejado contagiar este miércoles por el pesimismo en Wall Street y retrocede en torno al 0,08% en la media sesión de este miércoles con una cotización casi plana sin perder de vista los 15.300 puntos. En este sentido, las ventas generalizadas de las tecnológicas en el otro punto del Atlántico han sembrado algo de pánico en las mercados bursátiles en Europa.

El selectivo madrileño se ha dejado llevar por el tono cauteloso de los mercados. El Nasdaq cedió más de un 1,4% y el Dow Jones acabó la sesión en tablas. En este sentido, tanto el índice español como los principales índices europeos despertaban y cerraban hoy a la baja. Fráncfort cayó casi un 0,60% y París terminó la jornada cotizando plano. Más moderado era la reacción en Londres, que se revalorizó un 1%.

La jornada de este miércoles estará marcada por la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el dato del IPC de la eurozona y de Reino Unido de julio (3,8%, su nivel más alto desde enero de 2024) y los resultados de la cadena estadounidense Walmart.

Los inversores también estarán pendientes este miércoles de la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en el Consejo Empresarial del Foro Económico Mundial en Ginebra (Suiza).

Y todo ello antes del plato fuerte de la semana: la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming) que se inicia mañana jueves y en la que también intervendrá Lagarde.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, al que Donald Trump quiere echar del cargo, ejercerá de anfitrión en este cónclave anual que se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña.

Los analistas esperan que la Fed flexibilice su política monetaria a partir de septiembre, por lo que los inversores estarán muy pendientes de los mensajes que lance Powell durante esta cumbre.

Las empresas del Ibex 35

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban en la media sesión Iberdrola (+1,28%), Enagas (+1,25%), Endesa (+1,18%) y Acciona (+1,20%).

En el lado contrario, los descensos más pronunciados lo protagonizaban ArcelorMittal (-2,14%), Fluidra (-1,61%) y IAG (-1,561%) al cierre.

Mercados internacionales

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas y se situaba en los 66,27 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, repuntaba un 0,8%, hasta los 62,28 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1637 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se moderaba hasta el 3,315%.