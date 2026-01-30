El Ibex 35 abre con una subida del 0,5% y alcanza los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,46%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 17.600 puntos y a situarse en los 17.670,6 puntos en torno a las 9.00 horas. Mientras que bajo el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que permite a su Ejecutivo imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

El mandatario estadounidense ha amenazado con un arancel adicional del 50% a «todas» las aeronaves fabricadas en Canadá, alegando que el país vecino se ha negado a certificar una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia.

Por otro lado, Trump ha advertido al Gobierno de Reino Unido de que «es muy peligroso» hacer negocios con China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, haya reafirmado junto al mandatario chino, Xi Jinping, su compromiso a construir una relación «coherente, a largo plazo y estratégica» entre Londres y Pekín.

En el ámbito macro español, la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Además, el Índice de Precios de Consumo (IPC), es decir, la inflación recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el terreno empresarial, marcado por la temporada de presentación de resultados anuales, CaixaBank ha informado, antes de la apertura del mercado, de que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, debido al «fuerte» crecimiento del negocio.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a CaixaBank (+2%), IAG (+1,44%) y Aena (+1,14%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Repsol (-0,92%) y ArcelorMittal (-0,7%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: Milán subía un 0,59%, Fráncfort un 0,47% y París un 0,15%, mientras que Londres cedía un 0,16%.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 1,67%, hasta los 68,43 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,7%, hasta los 64,31 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1936 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,211%.