Black Friday en Renfe, Avlo y Ouigo: viajes tirados de precio

Se acerca ese momento del año en el que todos aprovechamos para hacer compras con precio rebajado. El Black Friday se celebra este viernes 28 de noviembre y aunque las tiendas y principales marcas ya aplican descuentos desde hace días, tenemos que decir que también viajar puede salirnos más barato si compramos nuestros billetes esta semana. De hecho, si tu apuesta es el tren estás de enhorabuena ya que tanto Renfe, como Avlo y Ouigo tienen ofertas que no vas a querer dejar escapar, de modo que repasamos ahora cómo va a ser su Black Friday.

Cuando se trata de viajar, y de comprar billetes, siempre se aconseja hacerlo con tiempo dado que así nos aseguramos de poder elegir las fechas que queremos, e incluso es posible que encontremos precios más económicos. En los últimos años y debido a la competencia, viajar en tren es cada vez más barato, pero si a eso se le suma el Black Friday, estamos hablando de precios que en algunos casos apenas llegan a los 7 euros, o billetes que se pueden comprar ahora a mitad de precio. Toma nota entonces, porque si tienes previsto coger un tren en breve, o durante 2026 es el momento ahora de hacer tu reserva, gracias al Black Friday de Renfe, Avlo y Ouigo.

¿Cuándo empieza el Black Friday en Renfe, Avlo y Ouigo?

Sabemos que el Black Friday es este viernes, pero lo cierto es que como muchas otras firmas o tiendas, Renfe ya tiene desde hace días su campaña de los Superprecios y que va a durar hasta este mismo domingo 30 de noviembre. La promoción ha sido pensada para viajes desde el 8 de enero de 2026. Es decir, que puedes sacar tu billete ahora y viajas cuando ya haya pasado todo el caos de Navidad. Los descuentos están disponibles en prácticamente toda la red: AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional.

Además, durante estas fechas es posible mejorar el billete de Básico a Elige desde solo 3 €, algo que normalmente cuesta mucho más. En el AVE Internacional el salto cuesta 6 €, pero sigue siendo una mejora bastante asequible que podemos aprovechar con motivo de este Black Friday de Renfe.

Ouigo

Ouigo, en cambio, apuesta por un sistema distinto: compras ahora y te llevas un código del 50% para un próximo viaje . Eso sí, tal y como explica la compañía francesa, la promoción tiene sus fechas y sus reglas que a continuación te explicamos:

. Eso sí, tal y como explica la compañía francesa, la promoción tiene sus que a continuación te explicamos: La compra debe hacerse en la app entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre.

Ese primer viaje debe ser entre el 19 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025.

Con esa compra obtienes un cupón del 50% válido hasta el 8 de enero, para viajar del 9 de enero al 25 de febrero de 2026, excepto viernes y domingos.

Se trata de una promoción pensada para quien viaja varias veces al año o para quien quiere ahorrar en un segundo trayecto.

¿Qué ofertas hay este año?

En cuanto a ofertas que son más concretas, basta con entrar en la web de Renfe para comprobar como la compañía que ha publicado un listado muy amplio con precios rebajados. No son dos o tres rutas contadas: hay decenas de combinaciones desde 19 €, 25 €, 29 €, 35 € y 39 €, según el destino. A continuación, te ofrecemos pequeño resumen de algunos trayectos destacados:

Madrid – Sevilla – desde 19 €

Madrid – Cádiz – desde 39 €

Madrid – A Coruña – desde 39 €

Madrid – Valencia – desde 19 €

Madrid – Barcelona – desde 35 €

Zaragoza – Málaga – desde 49 €

Madrid – Oviedo – desde 29 €

Valencia – Sevilla – desde 45 €

Madrid – Granada – desde 35 €

Madrid – Murcia – desde 25 €

Barcelona – Málaga – desde 49 €

Avlo, como marca low cost, parte de precios desde 7 € y se beneficia también de los Superprecios. No necesita campañas tan complejas: simplemente ajusta tarifas y ofrece plazas muy económicas en rutas clave como por ejemplo viajar a Córdoba, Alicante, Gijón o Madrid.

Ouigo, por su parte, no baja precios en este Black Friday, pero sí regala ese 50% para viajes posteriores que ya hemos explicado. Se trata sin duda de un enfoque distinto, más centrado en la fidelización pero aún así es una oportunidad que mejor no dejar escapar. Además si compras con tiempo puedes encontrar billetes también muy baratos como un Madrid-Valencia por 9 euros o un Madrid-Sevilla por sólo 13 euros.

Así es el Black Friday de cada compañía

La realidad es que cada operador juega su partida. Ya lo hemos explicado al detalle y a continuación te lo resumimos:

Renfe apuesta por volumen: muchas rutas, miles de plazas, fechas amplias y mejoras baratas de tarifa. Perfecto para planificar a medio plazo.

apuesta por volumen: muchas rutas, miles de plazas, fechas amplias y mejoras baratas de tarifa. Perfecto para planificar a medio plazo. Avlo es la vía rápida para viajar barato sin complicaciones, sobre todo para destinos de alta demanda.

es la vía rápida para viajar barato sin complicaciones, sobre todo para destinos de alta demanda. Ouigo opta por premiar al que repite: compras un viaje ahora y te abarata el siguiente.

Elijas la que elijas, este año hay margen para ahorrar y viajar bien. Y, como suele ocurrir, los descuentos más jugosos vuelan primero, así que conviene no dejarlo para el último minuto.