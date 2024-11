Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, volvió a mostrarse partidario del impuestazo a las energéticas durante su discurso en el 44º Congreso de UGT, este martes en Barcelona. Según señaló Sánchez era de justicia que estas empresas pagaran más por los beneficios extraordinarios, como la banca. Sin embargo, al margen de la legalidad de este impuestazo -las energéticas lo han llevado a los tribunales-, los datos publicados este miércoles por el Banco de España muestran que las empresas energéticas han reducido sus beneficios en los nueve primeros meses de 2024 casi un 5% sobre el año pasado.

Además, los datos del informe del Banco de España reflejan que los beneficios de la Industria se han desplomado este año más de un 34%, sobre todo por el hundimiento del negocio del refino del petróleo, más de un 68%.

En cuanto a los ingresos, en los nueve primeros meses del año la facturación de las empresas energéticas ha caído otro 19,3%, según el informe del Banco de España. Es el único sector analizado por el Banco de España que ha reducido su cifra de negocio. Menos ingresos y menos beneficios, mientras el Gobierno insiste en que tienen que contribuir más a la caja común por sus resultados extraordinarios.

De momento, el impuestazo a las energéticas no se ha aprobado como sí ha recibido luz verde en el Congreso el de la banca. Pero el Gobierno ha tenido que prometer a sus socios que antes de que acabe el año presentará un real decreto para prorrogar el impuestazo a las eléctricas. Su aprobación está en el aire por el no de Junts, cuyos votos son imprescindibles. Además, el PNV también ha advertido que votará en contra, y sus votos también son imprescindibles.

Cuadrar el círculo no será fácil para Sánchez, ya que Podemos, cuyos cinco votos también son imprescindibles, no apoyará los Presupuestos Generales si no hay impuestazo a las energéticas. De momento, el Gobierno ha dado una patada hacia delante y ha ganado tiempo para tratar de convencer de nuevo a todos sus socios, como hizo para sacar adelante el pacto fiscal.

El impuestazo a energéticas y bancos iba a ser sólo temporal, según señaló el Gobierno cuando lo aprobó hace tres años. Tanto energéticas como bancos han acudido a la justicia para defender sus intereses, y las eléctricas han amenazado además con dejar de invertir en España si se aprobaba.

Es el caso de Repsol, que ha puesto en stand by importantes inversiones en España, en Tarragona, concretamente, mientras el Gobierno toma una decisión. Junts se ha negado desde el principio a apoyarlo precisamente por esa inversión de Repsol en Tarragona. En conjunto, las eléctricas calcularon que estaban en riesgo 30.000 millones de euros en inversiones, ya que se llevarían esa inversión y esos proyectos a otros países.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a sacar adelante el impuestazo a la banca y a las energéticas, pese a la dificultad de cumplir con esa promesa por la aritmética parlamentaria en el Congreso.