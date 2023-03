El BCE, la Fed y otros bancos centrales anuncian una acción coordinada para garantizar la liquidez

La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, así como los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón y Suiza se han unido en una acción coordinada para mejorar la liquidez del mercado. La entidad presidida por Christine Lagarde ha prometido apoyar a los bancos de la zona euro con préstamos si es necesario, y ha señalado que el rescate suizo de Credit Suisse ha sido «instrumental» para restaurar la calma en el sector financiero.

En esta operación, uno de los grandes acuerdos bancarios de la historia, UBS pagará 3.000 millones de euros por Credit Suisse y asumirá hasta 5.400 millones de dólares en pérdidas en un acuerdo respaldado por una garantía suiza masiva y que se espera que cierre a fines de 2023. Poco después del anuncio de esta compra, la Fed, el BCE y otros bancos centrales emitieron declaraciones para tranquilizar a los mercados que se han visto afectados por una crisis bancaria que comenzó con el colapso de dos bancos regionales estadounidenses a principios de este mes.

En una respuesta global no vista desde el punto álgido de la pandemia, la Fed se ha unido a los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón y Suiza, así como al BCE en una acción coordinada para mejorar la liquidez del mercado. Por su parte, la institución presidida pro Christie Lagarde ha anunciado un apoyo a los bancos de la zona euro con préstamos si es necesario.

El matrimonio bancario suizo sigue a los esfuerzos en Europa y Estados Unidos para apoyar al sector desde el colapso de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank, según informa Bloomberg. Los problemas persisten en el sector bancario de EEUU, donde las acciones bancarias se mantuvieron bajo presión a pesar de la decisión de varios grandes bancos de depositar 30.000 millones en First Republic Bank, una institución sacudida por las quiebras de Silicon Valley y Signature Bank. El domingo, S&P Global rebajó aún más sus calificaciones crediticias de First Republic al estado de basura , y dijo que la inyección de depósitos podría no resolver sus problemas de liquidez.