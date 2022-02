Mientras que VidaCaixa sigue ganando terreno en los seguros de vida ahorro, el patrimonio de Banco Santander y BBVA en este ámbito se ha reducido, como sucede también con Mapfre, según datos del sector facilitados por la patronal Unespa a cierre de 2021. La filial de Caixabank cerró el pasado ejercicio en el primer lugar de la clasificación de grupos aseguradores en España con 61.773 millones en provisiones.

VidaCaixa alcanzó esa cifra tras crecer un 8,74% y obtener una cuota de mercado del 31,56%. Y eso que aún no contabiliza el negocio de Bankia Vida. Lo hará a partir de ahora tras la ruptura del acuerdo de bancaseguros que Bankia mantenía con Mapfre. Para ello, el banco de origen catalán tuvo que pagar a la aseguradora 571 millones de euros, 323,7 millones por la adquisición del 51% de Bankia Vida que no poseía y otros 247,1 millones por el negocio asegurador de no vida. Una vez roto el acuerdo entre CaixaBank y Mapfre, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri amplió su alianza con Mutua para que el acuerdo de distribución de seguros de no vida a través de SegurCaixa Adeslas se extienda a toda la red de oficinas procedentes de Bankia.

Justo por detrás de VidaCaixa, Mapfre, con 16.741 millones de euros, incluidos los de Bankia Mapfre Vida, mantuvo la segunda posición en 2021. Sin embargo, la aseguradora ha experimentado un descenso de las provisiones de seguros de vida del 1,13% en los últimos doce meses, con una cuota del 8,55%. A continuación, se sitúa Santander Seguros, con 12.672 millones en provisiones, lo que implica un descenso del 7,15% y una cuota del 6,47%. BBVA Seguros gestionaba 11.311 millones a cierre del pasado ejercicio, un 6,44% menos que un año antes. El trozo del pastel para la entidad azul es del 5,78%.

Banco Santander y BBVA

Hace unos meses el banco presidido por Ana Botín anunciaba cambios en su rama de Wealth Management & Insurance, que integra los negocios de gestión de activos, a través de su gestora Santander Asset Management, el de banca privada y el de seguros mediante Santander Insurance. Entre los cambios, se incluía el nombramiento de Samantha Ricciardi, ex de BlackRock, como nueva conejera delgada de la gestora, tras la salida de Mariano Belinky, y la llegada de Carlos Escudero desde Liberty Seguros para liderar el negocio asegurador.

Por nivel de provisones en seguros de vida, Zurich terminó el pasado ejercicio en quinto lugar, con 10,093 millones, un 1,28% menos que un año antes. Grupo Mutualidad de la Abogacía ocupa el sexto lugar con 9.048 millones; mientras que completan el top 10 Grupo Ibercaja (6.775 millones), Catalana Occidente (6.714,9) Santalucia (6.279,5) y Allianz (6.114).

En total, a cierre de 2021 las aseguradoras gestionaban 257.568 millones de euros, un 4,34% más que un año antes. A través de seguros de vida el importe alcanza los 195.700 millones, un 0,83% más. A esa cantidad Unespa suma otros 61.846 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión está encomendada a las aseguradoras.

Por otro lado, los ingresos de las aseguradoras por primas crecieron un 5% en 2021 en comparación con el año anterior, al alcanzar los 61.835 millones de euros. Sin embargo, respecto a 2019, el negocio es todavía un 3,65% menor. De los ingresos logrados por el sector seguro en 2021, 38.277 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 23.558 millones restantes al de vida, lo que supone un crecimiento del 3,30% y del 7,88%, respectivamente, según los datos recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).