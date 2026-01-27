Las entidades financieras tienen la obligación de poner a disposición de los clientes las llamadas cuentas de pago básicas, un instrumento pensado para garantizar la inclusión financiera en la Unión Europea y asegurar que cualquier consumidor pueda acceder a los servicios bancarios esenciales para su vida cotidiana como ingresar o sacar efectivo y realizar transferencias.

Un banco no puede exigir una comisión superior a esta

La normativa que regula cuánto pueden cobrar los bancos por estos servicios es la orden ECE 228 2019, que establece límites muy claros a las comisiones aplicables. De acuerdo con esta regulación, las entidades no pueden exigir al cliente una comisión mensual superior a tres euros, y esa cantidad cubre de forma conjunta todos los servicios básicos asociados a la cuenta

Dentro de ese importe máximo se incluyen la apertura, el uso y el cierre de la cuenta, el ingreso de dinero en efectivo en euros, la retirada de efectivo tanto en oficinas como en cajeros del propio banco situados en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, así como el uso de una tarjeta de débito o prepago para pagos presenciales o por internet. También quedan cubiertas hasta 120 operaciones de pago al año, entre transferencias y adeudos domiciliados en euros realizadas dentro de la Unión Europea, ya sea en oficinas o a través de los canales digitales de la entidad.

Este tope se revisa cada dos años

La normativa prevé además que el Banco de España pueda revisar y actualizar ese tope máximo cada dos años. Para hacerlo tendrá en cuenta factores como el nivel de renta nacional en comparación con otros Estados miembros y las comisiones medias que aplican las entidades financieras en cuentas que no tienen la consideración de cuentas de pago básicas.

Además, estas cuentas de pago básicas buscan proteger al consumidor frente a comisiones abusivas y fomentar la transparencia en los servicios bancarios, de manera que cualquier persona pueda gestionar su dinero sin sorpresas ni costes ocultos. Su existencia garantiza que incluso quienes no tienen recursos elevados puedan acceder a la banca esencial, realizar operaciones habituales y mantener control sobre sus finanzas con plena seguridad y conocimiento de las tarifas aplicables.