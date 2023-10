La banca da por hecho el frenazo económico pero confía en superarlo sin graves daños en sus cuentas

La banca da por seguro el frenazo económico en España que vienen anticipando diferentes organismos en los últimos meses, y asume que tendrá un impacto inevitable en su negocio. No obstante, las principales entidades confían en que la crisis no sea demasiado grave y en poder superarla sin grandes daños en sus cuentas de resultados.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, asegura que «la economía se está desacelerando claramente. En España llevamos tres trimestres creciendo al 0,5% y en Europa, al 0%. Parece que el cuarto trimestre será aún peor, aunque España lo hará algo mejor. Para 2024, prevemos una evolución opuesta, el año irá de menos a más, pero hasta el segundo semestre del próximo año no esperamos más alegría en el crédito empresarial».

Coincide con él el número dos de Unicaja Banco, Isidro Rubiales: «Es cierto que se está produciendo una caída del crédito, que posiblemente se va a acelerar en última parte del año, pero es que la subida de tipos sumada a la incertidumbre macroeconómica condicionan las decisiones de empresas y participadas. Es razonable que, si se busca el enfriamiento de la economía, la primera consecuencia sea una caída de la demanda de crédito».

Ambos ejecutivos, no obstante, creen que este frenazo económico no tendrá un impacto relevante en las cuentas de la banca en 2023: «Las entidades van a mejorar sus resultados en 2023 a pesar de reducción del stock de crédito, porque el efecto de la subida de tipos lo compensa», según Rubiales. «No necesariamente vamos a ver grandes impactos o desahucios. El deterioro va a ser francamente suave y no va a tener el tipo de pendiente de hace 12 años», añade Gortázar.

Preocupación por la morosidad

Otra cosa será a medio plazo, cuando la reducción del crédito sí afecte a las cuentas por la caída del volumen de negocio. A lo cual hay que sumar el aumento de la morosidad inevitable en las crisis económicas. Algo de lo que ya hay señales, según el CEO de CaixaBank: «La banca está tomando muchas medidas para facilitar los pagos a los clientes, los préstamos no están entrando en morosidad objetiva pero sí en subjetiva (vigilancia especial)», como ha informado OKDIARIO.

Una situación que preocupa mucho al supervisor. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió este lunes en el Encuentro Financiero organizado por KMPG y Expansión de que «en un contexto en el que prevalece una elevada incertidumbre, los riesgos asociados a las proyecciones de crecimiento están principalmente orientados a la baja si la transmisión de los efectos de la política monetaria fuera más intensa de lo anticipado, o si la economía mundial se debilitara. Además, la evolución de las tensiones geopolíticas continúa siendo una gran fuente de incertidumbre».

Por eso, avisó a los bancos de que «deben llevar a cabo una política prudente de planificación de provisiones y de capital. Una política que destine parte del incremento de los beneficios observados a corto plazo a aumentar su capacidad de resistencia, lo que permitiría afrontar en mejor situación las posibles pérdidas que se produjeran en caso de que se materialicen los peores escenarios de riesgo».