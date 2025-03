Aviso importante si no has cobrado el paro en marzo: ya hay día exacto

Para muchas personas en paro, la prestación por desempleo es un apoyo económico fundamental para afrontar los gastos mensuales. Cada mes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) procesa los pagos para los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, aunque la administración establece una fecha general para la emisión del abono del paro de marzo, la realidad es que el día exacto en que los beneficiarios reciben el dinero depende en gran medida de la entidad bancaria a la que estén afiliados. Algunos bancos adelantan el pago, mientras que otros lo procesan en la fecha oficial establecida por el SEPE.

La prestación por desempleo se abona mensualmente y, como norma general, los pagos se efectúan el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil en caso de que la fecha caiga en festivo. Esta norma está establecida por la normativa vigente, que señala que las mensualidades se liquidan en periodos de 30 días y se ingresan en el mes siguiente al que corresponden. El Ministerio de Trabajo y Economía Social establece que el cobro del paro puede realizarse entre los días 10 y 15 de cada mes. Sin embargo, algunas entidades bancarias optan por adelantar los pagos. Cabe señalar que este adelanto no es obligatorio y depende exclusivamente de las políticas internas de cada banco.

¿Cuándo se cobra el paro en marzo?

El mes de marzo no es una excepción a esta norma, y el SEPE ha confirmado que la fecha de abono del paro oficial sigue siendo el 10 de marzo. Sin embargo, dependiendo del banco en el que cada beneficiario tenga domiciliada su prestación, el ingreso se puede realizar antes o después de la fecha establecida por el SEPE.

En marzo de 2025, Openbank y Banco Santander adelantarán los pagos desde el viernes 7 de marzo. A partir del lunes 10 de marzo, recibirán el ingreso los clientes de Deutsche Bank, BBVA, Caixabank, Cajamar, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Evo Banco, Caja Rural y Cajasur. Por otro lado, los clientes de Abanca, Banco Sabadell, Ibercaja e ING tendrán disponible el pago desde el martes 11 de marzo.

Si ha llegado la fecha indicada y no has recibido el ingreso de la prestación, lo primero que debes hacer es verificar con tu banco si el pago se ha sido procesado. En caso de no encontrar el ingreso, puedes seguir los siguientes pasos:

Consultar tu cuenta bancaria: asegúrate de que el pago no se haya reflejado aún en tu cuenta. Contactar con tu banco: algunas entidades pueden tardar más en procesar los ingresos, por lo que es recomendable preguntar directamente. Revisar la sede electrónica del SEPE: accede a tu perfil en la web oficial del SEPE para comprobar el estado de tu prestación. Llamar al SEPE: si el pago sigue sin aparecer y tu banco no te proporciona información, es recomendable contactar directamente con el SEPE para aclarar la situación.

Requisitos

Para acceder a la prestación por desempleo, es fundamental cumplir con ciertos requisitos establecidos por el SEPE. En primer lugar, es necesario estar en situación de desempleo involuntario y registrado como demandante de empleo.

Además, se exige haber cotizado un mínimo de 360 días en los últimos seis años. También es importante no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación ni estar trabajando a jornada completa, ya sea por cuenta ajena o propia. Finalmente, no se podrá acceder al paro si se percibe una pensión incompatible con el trabajo.

Duración y cuantía

El tiempo durante el cual se puede cobrar la prestación depende del periodo cotizado en los últimos seis años, con una duración mínima de cuatro meses y un máximo de dos años. En cuanto a la cuantía, ésta se calcula en función de la base reguladora, que corresponde al promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días trabajados. Durante los primeros seis meses, la prestación equivale al 70% de la base reguladora, pero a partir del séptimo mes se reduce al 60%.

Existen, además, límites establecidos para la cantidad a percibir. En 2025, la prestación máxima es de 1.225 euros mensuales para quienes no tengan hijos, de 1.400 euros para quienes tengan un hijo y de 1.575 euros si se tienen dos o más hijos. Por otro lado, la cuantía mínima es de 560 euros al mes para quienes no tengan hijos y de 749 euros si se tiene al menos un hijo.

El cobro del paro en el mes de marzo es un aspecto fundamental para quienes dependen de esta ayuda económica. Aunque el SEPE establece el 10 de cada mes como fecha de pago, muchos bancos adelantan los abonos. Es importante conocer el calendario de pagos según cada entidad bancaria para evitar preocupaciones innecesarias. En caso de retrasos, siempre se puede recurrir al SEPE o a la entidad financiera correspondiente para resolver cualquier duda. Lo más importante es estar informado y seguir los pasos adecuados para asegurarse de recibir la prestación en el momento oportuno.