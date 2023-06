Atento al día libre que te puedes coger en el trabajo sin permiso: tus jefes no quieren que sepas esto

Tener un día libre y no ir a trabajar siempre viene bien, ya sea para hacer cualquier gestión pendiente, para descansar, para ir a la playa o para lo que cada uno quiera utilizarlo, pero las empresas no siempre están dispuestas a darlo, no al menos sin descontarlo de las vacaciones pendientes de disfrutar. Te contamos cómo puedes tener un día libre sin permiso en el trabajo y sin que te puedan penalizar por ello ya que te corresponde por ley… sigue leyendo y descubre la forma de hacerlo.

Un mes de vacaciones es lo máximo que una persona suele tener de vacaciones en el trabajo en España, normalmente 22 días si se descuentan los fines de semana que ya de por sí tendrías libres en ese mes, por lo que es realmente difícil renunciar a uno de esos días para tenerlo libre durante el año ya que al llegar las vacaciones tendrías menos días para disfrutar.

Así puedes tener un día libre por mudanza en el trabajo

En el Estatuto de los Trabajadores se pueden comprobar varias hipótesis sobre días libres de los que puede disfrutar un trabajador sin ser de sus vacaciones, como por ejemplo tener que hacer una mudanza por cambio de domicilio, algo que suele ser habitual en muchos casos pero hay personas que no saben que tienen derecho a no ir a trabajar por ese motivo. Según el apartado 3 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, ‘Descanso semanal, fiestas y permisos’, cualquier persona que tenga que hacer una mudanza por cambiar su domicilio puede disfrutar de un día libre completo cuando el traslado sea en el mismo municipio, y 2 ó más días si el cambio fuera a otro municipio.

Es muy importante que tengas en cuenta que para poder tener un día libre por mudanza en el trabajo debes notificarlo a tus superiores con antelación y justificar el traslado con un documento que muestre ese cambio, por ejemplo el cambio de domicilio en el ayuntamiento, la factura de la empresa de mudanzas, el alta en el suministro de luz o agua, etc. Si la empresa se negara a darte el día libre por mudanza estaría incurriendo en un incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores.

Días libres para los trabajadores

Además de poder disfrutar de uno o varios días libres en caso de mudarte, hay otras situaciones en las que a todo trabajador le corresponde un número determinado de días libres sin tener que descontarlos de sus vacaciones, como son los siguientes: