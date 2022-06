¡Atención! Las Nike de moda, rebajadas 30 euros en El Corte Inglés

Las Nike de moda están rebajadas esta semana en El Corte Inglés, nos ahorraremos 30 euros en una compra segura. Unas zapatillas deportivas de una marca especializada como Nike, es una apuesta segura a la hora de comprar un básico de cualquier época del año. Las mejores marcas están en El Corte Ingles y hasta el día 12 de junio por pagar con la Tarjeta de El Corte Inglés nos ahorramos un 30%. Una compra segura que se convertirá en la mejor inversión posible para un día a día cargado de actividad.

El Corte Inglés rebaja las Nike de moda

Las zapatillas deportivas son un básico de cualquier armario, ese elemento que nos acompaña ya no solo para hacer deporte, sino en el día a día. Caminar más es uno de los buenos propósitos que se pueden hacer sin necesidad de tener una preparación física de gimnasio. Gestos del día a día tan sencillos como dar unos pasos de más, nos ayudarán a mantenernos en forma o a perder algo de peso.

Para caminar o incluso correr si nos iniciamos en esta disciplina, necesitamos equiparnos bien. Empezaremos con unas Nike que en El Corte Inglés están de oferta. Las tendremos con un descuento impresionante que nos asegurará la compra del siglo. Unas zapatillas para cualquier tipo de deporte de la mejor calidad posible.

Estas Nike se lanzaron en los años 70, son una zapatilla de aires retro que nunca pasará de moda. Desde que llegaron al mercado se convirtieron en un marcado objeto de deseo. A simple vista destaca la: “Parte superior de nylon con revestimientos de ante y piel sintética para recrear el estilo clásico de los 80”.

No habrá prenda que se le resista. Las zapatillas deportivas ya no son exclusivas de la práctica de alguna actividad al aire libre o en interior, sino que también forman parte de los looks más deseados de la temporada. Con cualquier pieza que tenemos en el armario conseguiremos el acabado que buscamos.

El precio de estas zapatillas era de 89,95 euros, pero nos ahorramos un 30% gracias a El Corte Inglés, si pagamos con la tarjeta de fidelización de esta tienda online o física. Una oportunidad única que no podemos perdernos. Hay este modelo y alguno más que en todas las tallas y hasta el 12 de junio estará de oferta. No te quedes sin tus Nike, no hay excusas para no tenerlas en tu casa.