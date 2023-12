Antonio Carrascosa y José Sevilla se perfilan como los principales candidatos para ocupar la presidencia no ejecutiva de Unicaja Banco en sustitución del dimitido Manuel Azuaga. Así lo aseguran fuentes cercanas a la entidad malagueña, que ha estado también entrevistando a otros posibles aspirantes con menos posibilidades.

Carrascosa cuenta con un gran prestigio internacional y un profundo conocimiento del sector bancario: fue director general de Política Económica con Luis de Guindos y del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), desde donde pasó a la Junta Única de Resolución bancaria europea.

Entró como independiente en el consejo de Unicaja en julio para cubrir una de las múltiples dimisiones provocadas por la guerra de poder en el banco, lo cual le da un plus como candidato a presidente: «Lo más lógico es que sea Carrascosa, que ya está dentro del consejo y no provocaría un problema al tener que conceder un asiento a alguien de fuera», opina una de las fuentes.

Como explicó OKDIARIO, el aumento de participación de Tomás Olivo en Unicaja le da derecho a un puesto de consejero, pero no había sitio para más dominicales, lo que finalmente forzó la salida de Azuaga para hacerle hueco. Nombrar a Carrascosa no requeriría nuevos movimientos en el consejo.

En cuanto a José Sevilla, fue consejero delegado de Bankia hasta su compra por CaixaBank, donde formó tándem con José Ignacio Goirigolzarri, ambos procedentes del BBVA. Tiene a su favor esa experiencia de gestión de la que carece Carrascosa,. Por eso, fue considerado también para el puesto de consejero delegado en Unicaja, que finalmente fue para el hombre de confianza de Azuaga, Isidro Rubiales.

Sin embargo, ahora el puesto es el de presidente no ejecutivo, por lo que esa experiencia en BBVA y Bankia no es tan relevante. Además, en su caso no está en el consejo y la entidad tendría que hacerle un hueco. No obstante, puede tener solución, ya que ahora mismo hay una vacante por la dimisión del representante del fondo Oceanwood, David Vaamonde. Unicaja puede cancelar la búsqueda actual de otro independiente para ceder esa silla a Sevilla si finalmente es el elegido.

Otros candidatos

Además de Carrascosa y Sevilla, hay otros candidatos a la presidencia de Unicaja con menos probabilidades. Las fuentes consultadas citan a Francisco Celma y Alberto Calles. El primero fue un peso pesado de Deloitte y auditor de Bankia en la época de Rodrigo Rato, por lo que se tuvo que sentar en el banquillo en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad. Fue absuelto, al igual que la cúpula de Bankia.

Alberto Calles proviene de otra big four, PwC, donde era socio responsable del área de regulación financiera. Este verano fichó como presidente no ejecutivo de MyInvestor (Andbank). Pasó por el área de supervisión del Banco de España y, de hecho, estuvo entre los candidatos a subgobernador, puesto que finalmente fue a parar a Margarita Delgado.

Otros nombres que ha publicado El Confidencial pero a los que las fuentes dan muy escasas posibilidades son Pablo Campos (presidente de Oliver Wyman), Amparo Solís (KPMG) o Manuel González Cid, exdirector financiero del BBVA y que fue consejero coordinador de Unicaja Banco. Dimitió en marzo de 2022 ante la ruptura del acuerdo que tenía la entidad con la inmobiliaria Haya Real Estate, propiedad del fondo Cerberus, del que González Cid es el hombre fuerte en España.