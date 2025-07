El alimento que te hace perder peso y ganar músculo sin esfuerzo: está en Mercadona y cuesta menos de 3 euros

En Mercadona muchos son los productos disponibles desde hace tiempo. Algunos son famosos o los más populares, pero es posible que algunos nos pasen casi desapercibidos hasta que alguien nos los recomienda y decides probarlos, haciendo que se conviertan en imprescindibles. Eso es exactamente lo que está pasando con las claras de huevo líquidas pasteurizadas. A simple vista, parece un producto más, pero se ha convertido en un auténtico éxito por algo muy sencillo: es un alimento que encuentras en Mercadona, listo para consumir y que es barato, práctico y funciona tanto para perder peso como para tonificar el cuerpo. Y lo mejor es que no hay trampa, es sólo un alimento natural que cada día conquista a más gente.

Lo mejor de este alimento de Mercadona que siempre ha sido de los más vendidos, pero que todavía hay quien desconoce, es que no necesitas ser un experto en cocina ni seguir una dieta estricta para sacarle partido. Basta con tener una botella en la nevera y algo de imaginación para preparar en minutos un desayuno, una merienda o una cena ligera. Si a esto le sumas que el litro cuesta 2,85 euros (equivalente a 30 claras) y que también existe un formato pequeño de 300 ml (9 claras) por 1,70 euros, es fácil entender por qué se venden unas 25.000 unidades diarias en España.

Así, a día de hoy, se ha convertido en uno de los alimento estrella de Mercadona, y todo apunta a que esta tendencia seguirá creciendo. Y lo mejor es esa versatilidad que tiene. Puedes usarlas para hacer tortitas fitness, para añadirlas a un batido de frutas, para preparar un bizcocho casero sin grasa o, simplemente, para hacerte una tortilla esponjosa en dos minutos. Las opciones son infinitas y todas tienen algo en común: te aportan proteínas de alta calidad con apenas calorías.

El alimento saludable de Mercadona que más se recomienda

Lo primero que llama la atención es que cada clara de huevo aporta apenas 17 calorías, pero con una carga de proteína muy alta. Esa combinación las hace ideales para cualquier dieta de control de peso. Además, al no tener yema, no contienen grasas ni colesterol. Esto no significa que el huevo entero sea malo (al contrario, la yema tiene nutrientes muy valiosos), pero si quieres algo ligero y saciante, las claras son la mejor parte del huevo.

Por ello, una de las razones por las que tantos nutricionistas las recomiendan es su capacidad de saciar sin aportar azúcares ni grasas. Si por la mañana desayunas unas tortitas hechas con claras y avena, no tendrás hambre hasta varias horas después. Es un pequeño truco para mantener a raya esos picos de apetito que suelen sabotear cualquier intento de dieta.

Un complemento perfecto para perder peso

Quien ha intentado perder peso sabe que no se trata de pasar hambre, sino de elegir mejor lo que comemos. Aquí las claras de huevo se vuelven una herramienta muy útil. Son como decimos, saciantes, versátiles y tan fáciles de cocinar que no hay excusa para no usarlas. Por ejemplo, puedes hacer una tortilla de claras con verduras y acompañarla de una ensalada. Obtendrás una cena completa con menos de 150 calorías y 20 gramos de proteína de gran calidad.

También son muy prácticas para sustituir alimentos más calóricos. ¿Te apetece un bizcocho casero? Sustituye los huevos enteros por claras líquidas y reduce la cantidad de mantequilla o aceite. El resultado será igual de esponjoso, pero mucho más ligero.

Ganar músculo sin suplementos caros

El mundo del fitness lleva años utilizando las claras de huevo como fuente de proteína de referencia. Y no es casualidad. Su proteína tiene un perfil de aminoácidos tan completo que es perfecta para regenerar el tejido muscular después de un entrenamiento. De hecho, se considera de alta biodisponibilidad, lo que significa que el cuerpo la asimila de forma muy eficiente.

Un ejemplo práctico: después de hacer deporte, en lugar de recurrir a batidos de proteínas en polvo, puedes tomar un batido casero con 200 ml de claras, un plátano, leche o bebida vegetal y un poco de cacao puro. Obtendrás la misma cantidad de proteínas (alrededor de 20 gramos) pero de una fuente 100% natural y sin aditivos.

Quién está detrás de este producto

Detrás de este producto está Huevos Guillén, una empresa de la Comunidad Valenciana con gran experiencia en el sector. Su fábrica en Utiel se encarga de un proceso de pasteurización cuidadoso que conserva todas las propiedades de la clara de huevo. Así, puedes estar seguro de que estás comprando un producto seguro, natural y con la garantía de una marca que lleva años trabajando con Mercadona.

Tres recetas rápidas con las claras de Mercadona

Tortilla de espinacas: saltea espinacas frescas con un poco de ajo, añade 150 ml de claras y deja cuajar. Acompaña con una tostada de pan integral.

saltea espinacas frescas con un poco de ajo, añade 150 ml de claras y deja cuajar. Acompaña con una tostada de pan integral. Bizcocho esponjoso: mezcla 200 ml de claras, 2 plátanos maduros y 50 g de avena. Hornea 20 minutos a 180º.

mezcla 200 ml de claras, 2 plátanos maduros y 50 g de avena. Hornea 20 minutos a 180º. Batido saciante: bate 150 ml de claras, un puñado de frutos rojos y 200 ml de leche o bebida vegetal. Listo en 1 minuto.

Ahora ya lo sabes, por menos de 3 euros, tienes en tu nevera una fuente de proteína limpia, fácil de usar y que te ayudará tanto a perder peso como a mantenerte fuerte. Es uno de esos productos que, cuando lo pruebas, repites. No es un alimento milagro, pero es un aliado perfecto para una alimentación equilibrada.