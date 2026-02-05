Nuevo cambio en el consejo de Morinvest, el vehículo inversor de Alicia Koplowitz, una de las mujeres más ricas de España y ex dueña de FCC junto a su hermana Esther. Tras fichar como secretario del consejo a Javier Fernández Lasquetty, ex alto cargo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, en sustitución de otro ex dirigente popular, José María Michavila, ahora la empresaria ha nombrado a su hijo menor, Pelayo Cortina, nuevo consejero de la sicav.

Pelayo Cortina, nacido en Madrid en 1985, se une a su hermano Alberto Cortina Koplowitz y tendrá un hueco en el consejo de Morinvest, que preside la propia Alicia Koplowitz. Hasta este momento, el hijo menor de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina de Alcocer estaba fuera del family office de la familia y había desarrollado sus propios negocios, aunque bajo el amparo de Morinvest.

Pelayo Cortina es el responsable de Ilanga Capital, que invierte en negocios turísticos. Según ha explicado en una reciente entrevista en El Confidencial, lleva 20 años invirtiendo patrimonio de terceros en empresas privadas.

Aunque los family office de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina son los accionistas de referencia de Ilanga Capital, también gestionan el patrimonio de otros empresarios que están en el consejo, como Sol Daurella, de Coca Cola, el vehículo inversor del fundador de Alibaba, o Carlo Clavalino, presidente ejecutivo de AON.

Uno de sus últimos movimientos ha sido la adquisición del hotel Es Molí, en Dénia, de 87 habitaciones y tres villas, que pretende remodelar, lavarle la cara y reposicionarlo a nivel internacional. Ohai es otra de sus apuestas, una marca de hoteles prémium que ya está presente desde hace cuatro años en Nazaré, Portugal, donde se pueden ver las olas más grandes del mundo. Quiere abrir otro en Peniche (Portugal) y en Marbella en 2027.

Además, está inmerso en la rehabilitación de la histórica clínica y hotel Incosol de Marbella, donde ha invertido 300 millones de euros. Ya tiene las licencias y la previsión es abrirlo en los próximos meses. Según ha señalado públicamente, en 2026 prevé tener 500 millones bajo gestión.

La entrada de Pelayo Cortina en el consejo de Morinvest se produce después de la reorganización de 2024, en la que entró Lasquetty como secretario en sustitución de Michavila. Además, con la intención abrir su sociedad inversora a otras gestoras, Alicia Koplowitz amplió el consejo con dos nombramientos nuevos: Gabriel Fernández de Bobadilla, que ya formaba parte del grupo de Koplowitz al ser consejero delegado de Omega Capital, y de Luis Alberto Mañas, directivo que ha hecho su carrera en el grupo de Koplowitz.

Morinvest ha cerrado el año 2025 con un capital de 658 millones de euros, ligeramente inferior a 2024. La accionista principal tiene el 95% del total, mientras otros 294 accionistas tiene el 5% restante. La rentabilidad de la sicav en 2025 se situó en el 4,84%, inferior al 12,44% de 2024 y al 8,80% de 2023.

De cara a 2026, la gestora de la sicav prevé que la economía mundial siga creciendo ya la inflación moderándose, lo que tendrá un impacto positivo en los activos de riesgo.