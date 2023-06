¿Alguna vez has visto un tendero plegable y que ocupe tan poco? Lidl tiene este y es una locura

Si vives en un espacio reducido o simplemente te gusta aprovechar al máximo el espacio disponible en tu casa, sabrás lo importante que es contar con soluciones prácticas y versátiles para el día a día. Una de ellas es el tendedero, un elemento imprescindible para secar la ropa sin necesidad de usar la secadora , y que te servirá para colgarla en el exterior y más ahora que llega el verano, cuando te va a ser más rápido secar la ropa. Y en el caso de que busques un tendedero práctico pero que a su vez ocupe poco espacio, no puedes dejar escapar el que arrasa en Lidl. Descubre a continuación, el tendedero plegable de Lidl. ¡Vas a querer tenerlo!

Lidl triunfa con su tendedero plegable

A la hora de elegir nuestro tendedero, y más cuando el espacio es reducido, la mejor opción de todas es la de decantarse por los que son plegables, y entre los muchos que podemos encontrar en el mercado, Lidl tiene uno de los mejores en lo que respecta a calidad-precio.

Tanto es así, que el mini tendedero plegable disponible en Lidl ya se ha convertido en todo un «top» ventas de esta cadena de supermercados. Se trata de un tendedero de plástico que se puede plegar para ahorrar espacio y que tiene 24 pinzas para colgar la ropa. Además, tiene un dispositivo giratorio para facilitar el colgado y el descolgado de las prendas.

Este tendedero es ideal para secar ropa pequeña, como calcetines, ropa interior, pañuelos o camisetas. También puedes usarlo para colgar ropa delicada que no se puede meter en la secadora o que necesita un secado al aire libre. Y lo mejor de todo es que ocupa muy poco espacio: solo mide 45 x 25 x 34 cm cuando está abierto y 45 x 25 x 6 cm cuando está plegado.

Puedes colocarlo donde quieras: en el baño, en la cocina, en el balcón, en la terraza o incluso en tu dormitorio. Gracias a su diseño compacto y ligero, podrás transportarlo fácilmente de un lugar a otro sin problemas. Y cuando no lo necesites, podrás guardarlo en cualquier rincón sin que moleste.

Este tendedero plegable tiene muchas ventajas: te permite secar la ropa de forma rápida y cómoda, te ayuda a ahorrar energía al no usar la secadora, te facilita el planchado al evitar las arrugas y te permite aprovechar mejor el espacio de tu casa. Además, es muy económico y resistente. Su precio es de 5,99 euros en la tienda online de Lidl.

No lo dudes más y hazte con este mini tendedero plegable de Lidl antes de que se agote. Es una de esas compras inteligentes que te harán la vida más fácil y que no te arrepentirás de haber hecho. ¿Alguna vez has visto un tendero plegable y que ocupe tan poco? Lidl tiene este y es una locura.