Alerta urgente en los cajeros automáticos: jamás saques dinero si ves esto

La Policía Nacional ha alertado sobre dos nuevos tipos de estafa en cajeros automáticos que permiten a los delincuentes acceder a datos personales y bancarios. El primer método, conocido como skimming, consiste en colocar un dispositivo en la ranura del cajero para clonar la banda magnética de la tarjeta. El segundo, denominado «la regla», consiste en colocar una regla imantada en el dispensador de billetes, lo que bloquea la salida del dinero. La víctima cree que ha habido algún problema con el cajero y no han salido los billetes, pero tras retirarse, los estafadores recuperan el efectivo atrapado.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Policía aconseja revisar el cajero antes de usarlo y verificar que no haya objetos extraños. Si el cajero no saca el dinero, es importante no alejarse y contactar de inmediato con el banco. Además, se recomienda cubrir el teclado al introducir el PIN y estar atento a personas sospechosas que haya cerca. Revisar regularmente los extractos bancarios también puede ayudar a detectar cualquier actividad fraudulenta a tiempo. Seguir estas recomendaciones es fundamental proteger tanto tu dinero como tus datos personales frente a posibles estafas.

Las estafas en cajeros automáticos son un fenómeno delictivo en constante evolución que afecta a millones de personas en todo el mundo. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las técnicas de los delincuentes para robar datos personales y dinero de los usuarios desprevenidos. Los delincuentes utilizan diversas estrategias para llevar a cabo fraudes en cajeros automáticos.

El skimming es una de las formas más extendidas de fraude en cajeros automáticos. Consiste en instalar un dispositivo en la ranura donde se introduce la tarjeta, que copia la información almacenada en la banda magnética. Estos dispositivos suelen estar bien camuflados para parecer parte del cajero, lo que dificulta su detección a simple vista.

Al introducir la tarjeta, el aparato copia los datos y los transfiere a los estafadores. Para completar el fraude, los delincuentes también suelen instalar una cámara oculta o un teclado falso para registrar el PIN que el usuario introduce. Con la tarjeta clonada y el PIN, pueden retirar dinero en efectivo o hacer compras fraudulentas sin que la víctima se dé cuenta hasta revisar su extracto bancario.

Por otro lado, el método de «la regla» consiste en colocar una regla magnética u otro dispositivo en el dispensador de billetes del cajero. El objetivo es bloquear la salida del efectivo para que este quede atrapado en la máquina sin ser entregado al usuario. El cliente, al no recibir el dinero, asume que la operación ha fallado y se marcha. Posteriormente, los delincuentes retiran el objeto y se llevan el efectivo. Este tipo de estafa es frecuente en cajeros con poca vigilancia.

Aunque el phishing se suele asociar con correos electrónicos y sitios web falsos, también puede darse en cajeros automáticos. Los delincuentes instalan un software malicioso en el cajero que muestra una pantalla falsa pidiendo información adicional, como el número de teléfono o la fecha de nacimiento del usuario. A veces, solicitan que el usuario ingrese el PIN varias veces, bajo la excusa de un error técnico. Con esta información, los delincuentes pueden acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Para protegerse de las estafas en cajeros automáticos, la Policía recomienda seguir estas indicaciones:

Antes de utilizar un cajero, es recomendable examinarlo para detectar cualquier anomalía, como dispositivos sospechosos en la ranura de la tarjeta o cámaras ocultas cerca del teclado. Si algo parece fuera de lugar, lo mejor es no utilizar ese cajero e informar al banco.

Una forma sencilla de proteger tu PIN es cubrir el teclado con una mano al introducirlo. Esto puede evitar que cámaras ocultas o personas cercanas puedan verlo.

Los delincuentes suelen instalar dispositivos fraudulentos en cajeros situados en zonas aisladas o con poca vigilancia. Siempre que sea posible, utiliza cajeros automáticos dentro de sucursales bancarias o en lugares bien iluminados y con cámaras de seguridad.

Es fundamental estar al tanto de los movimientos en tu cuenta bancaria y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa. Si detectas cargos que no reconozcas, ponte en contacto con tu banco para bloquear la tarjeta si es necesario.

Si tienes dificultades para utilizar un cajero automático, lo más seguro es contactar directamente con el banco. Evita aceptar ayuda de personas desconocidas que puedan estar intentando robar tu tarjeta o tus datos.

Las estafas en cajeros automáticos siguen evolucionando, ya que los delincuentes buscan continuamente nuevas formas de cometer fraudes. Sin embargo, la mayoría de estas estafas se pueden evitar si los usuarios toman ciertas precauciones. Revisar el cajero antes de usarlo, proteger el PIN, elegir cajeros en lugares seguros y revisar las transacciones bancarias con regularidad es crucial para reducir el riesgo de ser víctima de estas estafas.