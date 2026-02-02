En Alemania están probando las pensiones para niños y deberíamos hacerlo ya en España

Alemania ha tomado una decisión con respecto al problema que se le avecina con las pensiones. En territorio germano darán a partir de este 2026 una cantidad de 10 euros mensuales a todos los niños de hasta 18 años para completar su pensión del futuro. El economista Gonzalo Bernardos ha opinado que España debería seguir los pasos de los germanos ante el problema que se avecina con las pensiones del futuro en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado Alemania con las pensiones.

A Alemania y España se les presenta el mismo problema con las pensiones del futuro: las dudas sobre si el sistema podrá aguantar la llegada masiva de trabajadores que próximamente llegarán a la edad de jubilación. En territorio germano, se calcula que en la próxima década el número de jubilados llegará a los 20 millones y en nuestro país se espera una llegada masiva de pensionistas en 2030, cuando llegará el grueso de la generación baby boom.

Ante esta situación, en Alemania han tomado una decisión que consiste en dar 10 euros mensuales a los niños de hasta 18 años, que irán a un fondo de pensiones, para que puedan acceder a él cuando accedan a la jubilación dentro de medio siglo. Esta es una iniciativa que el economista Gonzalo Bernardos ha dejado ya claro que debería seguir España ante el problema que se le presenta con respecto a las pensiones del futuro.

La solución con las pensiones en Alemania

La solución que han tomado en Alemania con respecto a las pensiones se denomina plan Kinderstartgeld y consiste en entregar 10 euros al mes a los niños que están en edad escolar de entre 6 y 18 años. Esta iniciativa, pionera en el mundo, se pondrá en marcha en este año 2026, fecha en la que se invertirán alrededor de 100 millones de euros para bonificar a aproximadamente medio millón de niños alemanes.

Esta paga se destinará en primer lugar a los niños nacidos a partir del 2020 y posteriormente se irá ampliando hasta los que tengan 18 años, cuando se ha presupuestado que se destinen 1.500 millones de euros al año a este plan que tiene como objetivo dotar de un «depósito de previsión para la vejez individual, financiado con capital y organizado de forma privada».

Según publican medios alemanes, las cajas de ahorro ya han calculado que los 10 euros que dará el Gobierno a los menores se podrán convertir en 100.000 euros cuando puedan acceder a la edad de jubilación, sobre los 67 años. Alemania es el primer país que toma esta iniciativa, que podría ser seguida por el resto de Estados miembros de la Unión Europea.

Los expertos avisan sobre las pensiones en España

Gonzalo Bernardos ha informado sobre esta decisión de Alemania y ha dejado claro en un mensaje publicado en las redes sociales que España tendría que apostar por esta iniciativa para que el sistema se pueda sostener en el futuro. «Desde 2026, Alemania concede a todos los niños de entre 6 y 18 años 10 euros al mes para complementar su futura pensión pública», ha informado el profesor de economía de la Universidad de Barcelona, que también ha avisado con el problema que llegará a España.

«En el futuro, las pensiones serán menos generosas que ahora», ha dicho el experto en economía, además de citar estos motivos:

El gran déficit actual del sistema de pensiones.

La jubilación de la generación del baby boom.

La mayor esperanza de vida.

Por ello, Gonzalo Bernardos ha animado a los ciudadanos españoles a «obtener una pensión complementaria» porque «la planificación financiera de la jubilación debe realizarse lo más pronto posible». «Una buena planificación financiera supone: controlar los gastos superfluos para ahorrar cada mes, estimar los ingresos que necesitamos en la jubilación para vivir bien, fijar el importe de la pensión complementaria y tener disciplina para ejecutar el plan previsto», ha dicho en las redes sociales.