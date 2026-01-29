Ábalos confirma la noticia de OKDIARIO: «No me ha quedado otra que retirarme y optar por la jubilación»

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado este jueves la información de OKDIARIO sobre su renuncia a ser diputado para cobrar su pensión de jubilación y, a través de la cuenta de X que gestiona su hijo mientras él está en la cárcel de Soto del Real, ha transmitido que «no le ha quedado otra» que retirarse y «optar a la jubilación».

Ábalos, a sus 66 años, opta por la jubilación después de, como dice, haber «agotado» todas las posibilidades «al alcance» de su mano. «Pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado», ha añadido, en un mensaje emitido «frente los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada» por su renuncia al acta de diputado.

Además, el que fuera ministro de Transportes ha dicho que se encuentra «privado de todo ingreso y protección social» y pregunta también: «De qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa». A continuación, en el mismo mensaje, comunica que no le «ha quedado otra más» que retirarse y «optar por la jubilación», a lo que completa el mensaje de manera irónica. «¡Objetivo conseguido!».

En una conversación exclusiva con OKDIARIO, el hijo de José Luis Ábalos asegura que «no es una estrategia, es sentido común». Además, alega que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE «lleva dos meses sin cobrar y de algo tendrá que vivir este hombre y mantener a su hijo menor a cargo».

#EnElNombreDeÁbalos | Frente a los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada por mi renuncia al acta de diputado, dejo dos preguntas: 1ª) He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y… https://t.co/TiQjp0HmVg — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 29, 2026

Ábalos quiere cobrar, como todos los españoles, su pensión de jubilación, algo que se explica también desde la perspectiva de que no atraviesa su mejor momento económico y que tiene cinco hijos. Dos de ellos son, además, dependientes económicamente de él.

La renuncia al acta por parte de José Luis Ábalos se ha producido casi dos meses después de que el Congreso de los Diputados le suspendiese de sueldo y derechos parlamentarios. La Mesa argumentó que esta medida se tomó basándose en el artículo 21, que establece «que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios» cuando la Cámara haya autorizado un suplicatorio, el auto de procesamiento sea firme y que haya una situación de prisión preventiva. En el caso de Ábalos se daban los tres supuestos.