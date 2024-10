Alcampo se adelanta al Black Friday: deja a precio de saldo esta tele de 55 pulgadas y 4k

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, pero Alcampo ha decidido adelantarse a las fechas con una oferta que promete ser irresistible para los amantes de la tecnología y los contenidos audiovisuales. Se trata de una tele de 55 pulgadas que combina una experiencia visual de altísima calidad con funciones avanzadas de Smart TV. Con la llegada de este Samsung 55DU7105, la cadena de hipermercados ha puesto un precio rompedor de 429 €, permitiendo a los usuarios acceder a características premium sin tener que esperar a las ofertas de noviembre.

Esta tele ahora de oferta en Alcampo no sólo es imponente por su tamaño, sino que también destaca por su resolución 4K UHD y tecnologías como HDR, que optimizan los detalles en cada imagen, haciéndolos más nítidos y realistas. Además, con su frecuencia de 50Hz y tres puertos HDMI, se asegura una experiencia fluida en todo tipo de contenidos, desde películas hasta videojuegos. La conectividad es otro punto fuerte de este modelo, al contar con WiFi, Bluetooth y un puerto USB, lo que permite conectar diferentes dispositivos y disfrutar de múltiples contenidos desde cualquier fuente externa. Para quienes buscan algo más que un simple televisor, el Samsung 55DU7105 ofrece un mundo de entretenimiento y comodidad. Con su sistema operativo Tizen y el acceso a Samsung TV Plus, los usuarios podrán disfrutar de más de 100 canales gratuitos en exclusiva, además de videojuegos en la nube a través de Gaming Hub. Además, gracias a la compatibilidad con la app SmartThings, este televisor puede convertirse en el centro de control de tu hogar inteligente, permitiendo gestionar y optimizar dispositivos conectados de forma sencilla.

Alcampo rebaja la mejor tele de Samsung antes del Black Friday

Una de las grandes promesas de esta tele que arrasa en Alcampo es su capacidad para ofrecer colores vibrantes y realistas gracias a la tecnología PurColor. Este sistema amplía la gama de colores y ajusta las tonalidades de forma precisa para que los contenidos se vean tal y como fueron concebidos por sus creadores. Con esta característica, ver películas, series o incluso tus fotos personales se transforma en una experiencia inmersiva, en la que cada detalle cobra vida.

Con PurColor, la pantalla no sólo se limita a mostrar imágenes, sino que se convierte en una ventana al mundo que estás viendo. Es como si pudieras meterte de lleno en la escena, disfrutando de los colores más vivos y las texturas más detalladas. Si eres amante de la naturaleza, los documentales o las películas de aventuras, esta es una característica que marcará la diferencia a la hora de visualizar los paisajes más espectaculares o las escenas más dinámicas.

Lo mejor de la televisión en tu Smart TV

El Samsung 55DU7105 no sólo se queda en ofrecer una gran calidad de imagen, sino que lleva la experiencia de ver televisión a otro nivel gracias a su integración con el sistema Smart TV. Este televisor permite acceder a una amplísima variedad de contenidos, no solo por los canales tradicionales o servicios de streaming, sino también gracias a Samsung TV Plus, que proporciona más de 100 canales gratuitos y exclusivos. Y si eres fanático de los videojuegos, Samsung ha incorporado Gaming Hub, un espacio donde se pueden disfrutar títulos en la nube, siempre que se cuente con una buena conexión a internet y, en algunos casos, un mando adicional.

Con tantas posibilidades de entretenimiento, este televisor también te permite conectar dispositivos externos con facilidad. Sus tres puertos HDMI aseguran que puedas enchufar tu consola de videojuegos, reproductor de Blu-ray, o cualquier otro dispositivo sin complicaciones. Además, la conectividad Bluetooth y WiFi te garantiza que cualquier accesorio compatible pueda funcionar de manera inalámbrica, optimizando tu espacio y eliminando la necesidad de cables innecesarios.

Q-Symphony: todos los altavoces a la vez

El sonido es otra de las áreas donde este televisor Samsung brilla gracias a su tecnología Q-Symphony. Esta característica, exclusiva de la marca, permite combinar el sonido del televisor con el de una barra de sonido compatible sin anular ninguno de los altavoces. Es decir, no tendrás que elegir entre uno u otro, sino que podrás disfrutar de una experiencia de audio envolvente y potente.

Q-Symphony es compatible con las barras de sonido de las series Q y S de Samsung, lo que garantiza una integración perfecta. Al activar esta función, los sonidos del televisor y la barra de sonido se coordinan para ofrecer una calidad envolvente, ideal para disfrutar de tus películas y series favoritas con un audio cinematográfico. Eso sí, ten en cuenta que la barra de sonido se vende por separado, pero es una excelente adición si lo que buscas es llevar tu experiencia audiovisual al siguiente nivel.

Controla tu hogar desde la pantalla

Si eres de los que disfrutan de la tecnología del hogar inteligente, este televisor será tu nuevo mejor aliado. Gracias a la integración de la app SmartThings, podrás controlar diversos dispositivos de tu casa directamente desde la pantalla del televisor. Imagina encender las luces, ajustar el termostato o controlar la seguridad de tu hogar sin moverte del sofá, simplemente utilizando la interfaz de la televisión.

Además, el televisor cuenta con el 3D Map View, una función que te permite ver un mapa interactivo de todos los dispositivos conectados en tu hogar. Si tienes dispositivos compatibles con el estándar Matter, la conexión y el control serán todavía más fáciles, ya que esta tecnología está diseñada para que los dispositivos inteligentes funcionen de manera conjunta, independientemente del fabricante.

¿Vale la pena esta oferta?

Con un precio de 429 €, esta tele Samsung de 55 pulgadas a la venta en Alcampo ofrece una excelente relación calidad-precio, especialmente teniendo en cuenta sus características avanzadas. Desde la impresionante calidad de imagen 4K UHD y la tecnología PurColor, hasta sus funciones de Smart TV, Q-Symphony y SmartThings, esta televisión está diseñada para satisfacer las necesidades tanto de los más exigentes en cuanto a calidad visual, como de aquellos que buscan una solución completa para su hogar inteligente.

Si estabas esperando el Black Friday para hacerte con una televisión nueva, quizás no sea necesario esperar más. Con esta oferta de Alcampo, puedes disfrutar de un televisor de alta gama a un precio más que atractivo y comenzar a vivir una experiencia audiovisual de primer nivel antes que nadie.