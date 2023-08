Adiós a tender la ropa como lo has hecho toda la vida: Ikea trae un invento que cambiará todo

Si eres de los que se pasan horas al tender la ropa en el balcón, el patio o el tendedero, te traemos una buena noticia: Ikea tiene el invento que te hará la vida más fácil y lo cambiará todo. Un producto que no solo está arrasando por su diseño que resulta de lo más original, sino porque además te va a permitir secar la ropa de una forma más rápida y más cómoda especialmente cuando llegue el invierno, y además tiene un precio que no te vas a creer.

Ikea y su invento para colgar la ropa que cambiará todo

Entre los muchos productos de Ikea que se presentan con un diseño original y de lo más funcional, destaca actualmente algo que cambia el modo en el que colgamos la ropa para secarla. Se trata del modelo de tendedero Mulig, que cuenta cuatro niveles y que te permite secar la ropa al aire libre o en el interior de tu casa, aprovechando al máximo el espacio y el tiempo.

Un tendedero ligero y portátil que puedes colocar donde quieras, ya sea en la terraza, en el baño o en el dormitorio gracias a que tiene un diseño de lo más original en vertical y no en horizontal como los tendederos convencionales. Además, tiene esos cuatro niveles de altura regulable, lo que te permite adaptarlo al tipo de ropa que quieras secar, desde sábanas y toallas hasta camisetas y calcetines. Su altura es de 160 cm y el ancho es de 72 cm.

Pero lo mejor del tendedero Mulig, no es solo su diseño práctico y funcional, sino también su compromiso con el medio ambiente. Secar la ropa al aire libre es una forma de ahorrar energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono que producen las secadoras eléctricas. Además, la luz del sol tiene un efecto desinfectante y blanqueador natural que elimina las bacterias y los malos olores de la ropa. Y si no tienes sol, no te preocupes, porque como mencionamos, este tendedero está pensado también para usarlo en el interior de tu hogar, siempre que haya una buena ventilación.

El tendedero que triunfa en Ikea está fabricado con acero, un material resistente y duradero, es de color blanco y tiene un precio de tan solo 49,99 euros. Puedes comprarlo en la tienda online de Ikea o en cualquiera de sus establecimientos físicos, así que no esperes más y hazte con el tuyo. Podrás secar tu ropa de forma rápida, cómoda y ecológica, sin ocupar mucho espacio. El Mulig es el invento que cambiará tu vida y la de tu ropa. ¡No te quedes sin él!