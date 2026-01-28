Adiós al lavavajillas de siempre: su sustituto está en Lidl y es mucho más práctico y barato

Durante años, tener un lavavajillas ha sido casi sinónimo de disponer de una cocina grande y bien equipada. Quien vivía en un estudio, en un piso pequeño o en una vivienda sin posibilidad de instalación tenía que resignarse a fregar a mano, aunque no fuera lo más cómodo ni lo más eficiente. Pero ese planteamiento empieza a cambiar gracias a Lidl que ha lanzado una alternativa y que cambia por completo la idea que tenemos del típico electrodoméstico, que consiste en un lavavajillas compacto, portátil, pensado para dos cubiertos y, sobre todo, capaz de funcionar sin conexión al agua. Y eso, para muchos hogares, es decisivo.

Lo sorprendente es que, pese a su diseño reducido, no le falta ni una sola prestación, sino todo lo contrario ya que ofrece ciclos útiles, consumo moderado y una experiencia de uso muy sencilla. Por eso su aparición en el bazar online de Lidl por 224,99 euros está levantando tanta curiosidad. No es un producto más ya que en muchas casas pequeñas o también para llevar a alojamientos vacacionales, puede resolverte la vida y ayudarte a ahorrar tiempo y esfuerzo. Además su ventaja principal, y la que lo distingue del resto, es ese depósito de agua integrado que permite utilizarlo en cualquier punto de la casa. Llenarlo y vaciarlo es rápido, y no depende de la instalación, lo cual hace de esta alternativa de Lidl, al lavavajillas de siempre un producto que muchos no querrán dejar escapar.

Adiós al lavavajillas de siempre: su sustituto está en Lidl

El primer dato que llama la atención de este lavavajillas compacto de Lidl es su tamaño. Con unas medidas aproximadas de 42 cm de ancho, 43,5 cm de alto y 44,5 cm de profundidad, este modelo puede colocarse sobre la encimera, en una balda resistente o incluso dentro de un mueble abierto. Su peso, unos 14 kilos, permite moverlo con facilidad sin que resulte aparatoso.

Por dentro incluye una cesta con hileras de púas, un pequeño cajón plegable para tazas y el espacio justo para dos cubiertos completos, una capacidad pensada para el día a día de una o dos personas. Para muchos usuarios, esto es más práctico que llenar un lavavajillas grande poco a poco. Aquí la idea es clara: cargas, lavas y vuelves a tener la vajilla lista en poco tiempo.

La instalación opcional mediante toma de agua también está disponible si alguien prefiere conectarlo directamente. Para ello incluye manguera de entrada y manguera de salida, ambas de 150 centímetros. Y para quienes decidan utilizarlo solo con depósito, el paquete incorpora un embudo y un recipiente dosificador, lo que facilita el llenado y la adición de sal para mejorar el rendimiento.

Cinco programas que cubren desde lo básico hasta lo delicado

Este lavavajillas compacto de Lidl no se limita al clásico ciclo rápido. Ofrece cinco programas diferentes, cada uno con un propósito claro:

Intensivo, pensado para la grasa más resistente.

pensado para la grasa más resistente. Rápido, ideal para el uso diario cuando los platos no están demasiado sucios.

ideal para el uso diario cuando los platos no están demasiado sucios. Eco, que reduce el consumo de agua y energía.

que reduce el consumo de agua y energía. Cristalería, más suave y con protección para evitar daños.

más suave y con protección para evitar daños. Cuidado Bebé, perfecto para biberones o piezas pequeñas que requieren un extra de higiene.

Todos se controlan desde su panel táctil frontal, que también permite iniciar o pausar el ciclo. La temperatura máxima alcanza los 70 grados, suficiente para una limpieza profunda en la mayoría de escenarios.

Un consumo que convence

Quien busca un aparato así suele fijarse especialmente en el consumo, y este modelo destaca precisamente ahí. Su gasto estimado es de 31 kWh cada 100 ciclos, una cifra ajustada para un uso frecuente. La clase energética D es habitual en lavavajillas compactos, y su punto fuerte está en el agua: solo 5 litros por lavado. Es una cantidad difícil de igualar lavando a mano, sobre todo si se friega varias veces al día.

Otro factor a valorar es el ruido. Con 58 dB, puede utilizarse sin problemas incluso en estudios o cocinas abiertas al salón. No es completamente silencioso, pero sí lo bastante discreto como para no resultar molesto.

Un precio ajustado para lo que ofrece

Que un aparato de este tipo cueste 224,99 euros lo convierte en una alternativa muy tentadora frente a los modelos compactos tradicionales, que suelen duplicar ese precio. Y al venderse únicamente en el bazar online de Lidl, es habitual que se agote rápido.

Un sustituto real al lavavajillas tradicional para quienes no tienen espacio. No pretende competir con un lavavajillas familiar de 12 cubiertos, pero sí cubrir un hueco que hasta ahora estaba bastante desatendido: las cocinas pequeñas y los hogares que necesitan soluciones flexibles. Y en ese sentido, Lidl ha dado en el clavo.

Su tamaño reducido, su consumo moderado y, sobre todo, la opción de usarlo sin instalación hacen que sea un producto mucho más útil de lo que parece a simple vista. Para muchos usuarios, es justo lo que necesitaban para dejar de fregar a mano sin renunciar a espacio en la cocina.