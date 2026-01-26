Este lavavajillas de AEG cuida tus copas como si fueran joyas, las deja impecables y ahora cuesta 250 € menos

Te has cansado de fregar platos y quieres un lavavajillas, pero, ya que te animas, quieres comprar algo que te ayude a despreocuparte de verdad. Algo como el Lavavajillas AEG Serie 7000. Este en concreto viene con 3 bandejas y un sistema especial que cuida toda tu vajilla como ningún otro, incluso las copas más frágiles, y además desinfecta al máximo gracias a uno de sus programas especiales. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora está rebajado de 849 € a 599 €.

Un modelo pensado para todo tipo de cocinas y hogares. No importa que vivas solo, en pareja o en familia. Vale para todo, con un resultado perfecto y una capacidad de sobra para todos.

Por qué lo recomendamos

Cuida tus copas frente a arañazos y roturas con su sistema GlassCare.

Elimina el 99,99% de bacterias y virus de toda tu vajilla al calentar hasta 69 ºC el ciclo de lavado.

Nunca supera los 44 dB de ruido. Es uno de los lavavajillas más silenciosos que hay.

Su tercera bandeja se adapta a cualquier tipo de utensilio. Aprovechas el espacio al máximo.

Lavavajillas AEG Serie 7000

Los lavavajillas limpian, pero luego está lo que hace el Lavavajillas AEG Serie 7000. Este modelo limpia, pero también desinfecta y cuida cada pieza de tu vajilla como si fuera cristal de Bohemia. La combinación de SoftGrips y SoftSpikes con su tecnología GlassCare hace que las copas queden perfectamente sujetas, evitando caídas y arañazos por delicadas que sean. Además, hace que el agua llegue a todas partes con mucha más potencia para que no quede ni un solo resto de comida pegada (algo habitual en lavavajillas convencionales), y se encarga de desinfectarlo todo realizando un aclarado final a 69 ºC. Mantiene esa temperatura durante 10 minutos, eliminando más del 99,9% de bacterias y virus de tu vajilla. Y, por si fuera poco, tiene 9 programas diferentes, con uno rápido de 30 minutos y uno Eco que consume mucho menos, y aprovecha al máximo su espacio con su tercera bandeja MaxiFlex, perfecta para utensilios de cocina.

Como habrás visto, es un lavavajillas perfecto para hogares en familia. No importa que seáis muchos o que tengáis una vajilla muy delicada, porque trabaja con eficacia y rapidez para que todo esté impecable.

¿Tiene buenas reseñas?

Por la calidad de los materiales con los que está hecho, porque deja la vajilla perfectamente seca sin marcas y porque es fácil de usar. Por todo eso, como podrás leer a continuación, las reseñas de este lavavajillas son prácticamente perfectas:

«Lava muy bien, directamente seco, facil de usar e instalación sencilla. Un acierto.»

«Estupenda calidad de los materiales del electrodomestico. Tiene mucho espacio. La vajilla sale limpia y al abrirse sola la puerta al terminar el ciclo de lavado se seca mas rapido.»

«He comprado este lavavajillas y la verdad que estoy encantado por su calidad y lo limpio que deja la losa.»

Comprar en AEG por ( 849 € ) 599 €

Cómpralo ya en AEG y no solo tendrás un descuentazo, sino que también contarás con envío a domicilio e instalación gratis, incluyendo recogida y retirada del anterior lavavajillas y devolución gratuita ampliada hasta 30 días. Más facilidades, imposible.

