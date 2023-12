Adiós al frío con el invento milagroso de Ikea: no te lo vas a quitar

El invierno se acerca y con él las bajas temperaturas, el viento y la lluvia. ¿Qué mejor que llegar a casa y disfrutar de un momento de relax y calidez? Para ello, Ikea tiene el producto perfecto. Una novedad que ya se ha convertido en uno de sus «top» ventas y que incluso muchos están comprando como regalo de Navidad. ¿Quieres saber de qué se trata?. Pues toma nota porque te ofrecemos ahora todos los detalles sobre el invento milagroso de Ikea para decirle adiós al frío y que no te vas a querer quitar en ningún momento.

Adiós al frío con el ‘invento’ milagroso de Ikea

De entre los muchos productos que Ikea pone al servicio de sus clientes para hacer frente al invierno, destaca ya de forma especial la almohadilla térmica ÄNGSSMYGARE. Este es un cojín relleno de huesos de cereza que se puede calentar en el microondas o el horno, o enfriar en el congelador, según la necesidad de cada uno. ¿Pero cómo funciona exactamente?.

Qué es una almohadilla térmica

Una almohadilla térmica es un producto que se utiliza para aplicar calor o frío sobre una zona del cuerpo, con el fin de aliviar el dolor, la tensión, la inflamación o el estrés. El calor ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y reducir los espasmos. El frío, por su parte, ayuda a disminuir la hinchazón, el sangrado y la sensibilidad.

Las almohadillas térmicas se pueden encontrar de diferentes tipos, materiales y formas, según el uso que se les quiera dar. Algunas son eléctricas, otras se calientan con agua o con gel, y otras son naturales, como la almohadilla térmica ÄNGSSMYGARE de Ikea, que está rellena de huesos de cereza y que es actualmente una de las más vendidas.

Así es la almohadilla térmica que arrasa en Ikea

De hecho, la almohadilla térmica ÄNGSSMYGARE de Ikea es un producto que ha causado furor entre los clientes de la famosa tienda sueca hasta el punto de que algunas de sus tiendas ya está agotada. Se trata de un cojín de 40×20 cm, con una funda de poliéster reciclado y un tejido interior de algodón. El relleno es de huesos de cereza, un material natural que conserva el calor y el frío, y que además emite un agradable aroma.

Para utilizar la almohadilla térmica, solo hay que meterla dos minutos en el microondas o el horno, y proporcionará 20-30 minutos de calor húmedo. Se puede colocar en el cuello, en los hombros o en la barriga, para aliviar tensiones y relajarse. Si se prefiere una sensación refrescante, se puede meter en el congelador y usarla para aliviar la inflamación de contracturas o torceduras.

Al ser una almohadilla que no requiere de cables o enchufes, podemos usarla donde queramos ya sea relajados en el sofá o tumbados en la cama. Además la podemos desmontar para lavarla y tenerla siempre a punta. La funda de la almohadilla se puede quitar y lavar fácilmente en la lavadora, aunque procurando que la temperatura no sea superior a los 40 ºC y si queremos secarla la podemos secar en la secadora aunque a temperatura baja (60 ºC como máximo). En cuanto al cojín interior, no se puede lavar en la lavadora, sino que se debe limpiar en seco.

El precio de la almohadilla térmica ÄNGSSMYGARE es de 15,99 euros, y se puede comprar en la web de Ikea o en cualquiera de sus tiendas físicas, así que no lo dudes más y hazte con este invento milagroso de Ikea que te hará olvidar el frío y el dolor. La almohadilla térmica ÄNGSSMYGARE es el complemento ideal para tu hogar, y también un regalo perfecto para tus seres queridos. ¡No te lo vas a quitar!.