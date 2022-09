Adelgazar es muy sencillo con Decathlon: di adiós a los kilos que has cogido en verano

Tras acabar las vacaciones de verano puede que te hayas dado cuenta que tal vez has engordado un poco o has recuperado los kilos que justamente habías perdido antes de irte de vacaciones. Toca entonces ponerse a dieta o de hecho, seguir una alimentación saludable y también hacer algo de ejercicio o si lo prefieres, deporte. Y en este sentido, nada como recurrir a una de las soluciones que nos propone una de las tiendas deportivas más populares, así que no te preocupes porque adelgazar es muy sencillo gracias a un producto que ya arrasa en Decathlon. Algo que te servirá para decir adiós a los kilos que has cogido en verano y además, en poco tiempo.

Decathlon tiene el producto para adelgazar fácilmente

Decathlon es de sobras conocida como la tienda en la que vas a poder encontrar todo lo necesario para practicar cualquier deporte, pero lo cierto es que una de sus más recientes lanzamientos, se ha convertido en la solución de muchas personas para perder esos kilos de más cogidos en verano.

El producto en cuestión no es otro que la Mancuerna dumbbell Corength, una mancuerna que tiene un peso de 7,5 kilos y que destaca porque cuenta con una forma hexagonal que hace que sea bastante distinta a las mancuernas convencionales.

El modelo ha sido diseñado para poder entrenar en casa, y ejercitar los músculos, pero también para que podamos ponernos en forma perdiendo la grasa acumulada. Si la usas correctamente y en todo tipo de ejercicios tanto de pie, como en el suelo, te será posible desarrollar los bíceps pero a la vez, perder grasa del abdomen por ejemplo y como no, de los propios brazos.

En concreto le vas a sacar muchísimo partido en el caso de que practiques

crosstraining. dado que se trata de unas mancuernas polivalentes que te servirán como decimos para hacer todo tipo de movimientos de musculación y ejercicios funcionales (flexiones). Además su forma hexagonal ofrece mayor estabilidad.

Luce un cuerpo tonificado con esta práctica mancuerna que tiene además un asa moleteada de modo que podamos sujetarla mejor y sin que se nos resbale. Además al tener una base de caucho resistente la podemos dejar en el suelo sin miedo a que este se ralle o se acabe deteriorando debido a cualquier impacto que pueda recibir si se te cae en algún momento.

Si deseas comprar las mancuernas que arrasan actualmente en Decathlon puedes hacerlo en sus tiendas o también en su página web. Su precio está además rebajado en un 25% así que aprovecha porque pueden ser tuyas por sólo 22,49 euros.