Algunas de las principales empresas exportadoras españolas han pedido al Gobierno que reduzca el exceso de regulación para poder competir con Estados Unidos y China, y aprovechar el talento y las fortalezas de la economía española.

En el encuentro Spain Investors Day que se celebra en Madrid, el presidente de Anfac y Renault España, Josep María Recasens ha señalado que nadie va a actuar por Europa. «Europa es un sandwich, no es independiente, no podemos mirar solo para un lado, tenemos que hacer una colaboración inteligente con China y Estados Unidos», ha apuntado.

En esta línea, ha invitado a todos los actores, tanto del ámbito público como privado, a actuar en el incierto panorama actual, marcado no solamente por el contexto geopolítico, sino también por el «tsunami» de regulaciones, la descarbonización o la escalada de precios.

«No podemos sentarnos y relajarnos. Estamos enfrentando una guerra tecnológica que va ganando China. Necesitamos impulsar nuestra innovación y competitividad, porque si no, China y Estados Unidos nos van a barrer. ¿Tenemos que estar preocupados? Si. ¿Tenemos que rendirnos? No», ha manifestado.

«Alguien tiene que decirme quién va a reemplazar al sector del automóvil, que aglutina el 10% del PIB, frente a la fortaleza de China o Estados Unidos, que saben que dominar algunos componentes es crucial para ganar la batalla tecnológica», ha avisado Recasens.