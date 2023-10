Se acabó: el SEPE les quita esta ayuda a todas estas personas y te puede afectar

El SEPE es el organismo que ayuda a aquellas personas que están buscando trabajo o que están sin él con una ayuda que te puede afectar de lleno. Quizás acabes perdiendo un dinero que podrías dejar de cobrar ante unas irregularidades o simplemente por desconocimiento de una normativa que tiene su razón de ser. Las normas del SEPE están para cumplirse y son claves para conseguir una serie de ayudas que son fundamentales. Toma nota de cómo te afecta esta normativa, podrías quedarte sin unas ayudas que son imprescindibles.

El SEPE les quita esta ayuda a todas estas personas y te puede afectar a ti

Las ayudas destinadas a proteger a las personas que están sin trabajo o que buscan sin encontrar se pueden retirar rápidamente si la persona incumple una serie de normas. El SEPE tiene muy claro cuál es su función y la forma en la que mantener las ayudas en manos de aquellos que las necesitan.

Si una persona no quiere incorporarse a un puesto de trabajo o no acude a las entrevistas u ofertas que envían desde el SEPE, corre el riesgo sin quedarse sin un dinero que no se otorga sin más. La finalidad de estos euros es ayudar a mantenerse a alguien que no puede trabajar.

Por lo que si se reincorpora a su trabajo ya deja de cobrar esta ayuda, incluso también en una situación a la que se han tenido que enfrentar muchos españoles. Los fijos discontinuos que, por desgracia, a consecuencias de la pandemia y de la crisis han vuelto a un puesto que ha pasado a ser a media jornada o con menos horas.

Se considera que la persona está trabajando por lo que el SEPE retiraría la ayuda de forma inmediata, sin tener en cuenta que se cobra un sueldo menor o las posibles consecuencias en la nueva prestación de la persona que se ve afectada por esta situación que puede ver como sus ingresos se ven disminuidos.

Al final del recorrido, estas ayudas del SEPE son las que deben ayudar a encontrar un trabajo o una cierta estabilidad. Si la persona tiene una jornada inferior, siempre puede ir en busca de un nuevo trabajo que podría encontrar a través de las ofertas del SEPE. Es importante estar atento a la normativa y a las ofertas que nos pueden cambiar la vida.