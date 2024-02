Los 8 objetos más útiles y baratos de Shein para tener tu cocina siempre ordenada

La cocina es uno de los espacios más importantes de la casa, pero también uno de los más difíciles de mantener limpios y organizados. Entre los utensilios, los alimentos, los platos y los electrodomésticos, a veces parece que no hay suficiente espacio para guardar todo lo que necesitamos. Por eso, hoy te traemos una selección de 8 objetos de Shein que te ayudarán a aprovechar al máximo el espacio de tu cocina, sin gastar mucho dinero y con un diseño muy bonito y funcional.

Toma nota porque a partir de ahora tus sartenes, las ollas y también el resto de utensilios quedarán ordenados con estos productos de Shein que además tienen precios realmente económicos.

Los 8 objetos de Shein para tener tu cocina siempre ordenada

Como sabemos, Shein es la tienda online que ofrece una gran variedad de productos de moda, belleza, hogar y más, a precios muy asequibles y con envíos rápidos. Entre su catálogo de artículos para el hogar, puedes encontrar muchos accesorios y soluciones de almacenamiento para tu cocina, que te facilitarán la vida y harán que tu cocina luzca más ordenada y atractiva. Estos son los 8 objetos que te recomendamos:

Estante de hierro forjado

Este estante colgante es ideal para aprovechar el espacio vertical de tu cocina, ya que se puede colgar de cualquier estante. Tiene una estructura de hierro forjado resistente y duradera, y cuenta con ganchos para colocar diferentes objetos, como tazas, cucharas, paños, especias, latas, etc. Es muy fácil de instalar, sin necesidad de taladrar ni pegar, y tiene un diseño simple y elegante que combina con cualquier estilo de cocina. Puedes comprar una pieza por 2,50 euros o un set de 3 piezas por 3,25 euros.

Estante de almacenamiento para cocina

Este estante de almacenamiento es otra opción para optimizar el espacio de tu cocina, ya que se puede montar en la pared sin necesidad de perforar ni dañar la superficie gracias a su base adhesiva. Son dos estantes hechos de plástico de alta calidad, con una capacidad de carga de hasta 5 kg. Puedes usarlo para guardar especias y mantenerlas al alcance de la mano y bien organizadas. Tiene un diseño moderno y minimalista, y está disponible en varios colores, como blanco, gris, rosa o verde. Su precio es de 3,60 euros.

Colador para el fregadero

Este colador de fregadero es un accesorio imprescindible para tu cocina, ya que te ayudará a evitar que se obstruya el desagüe con los restos de comida, y a mantener el fregadero limpio e higiénico. Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, resistente al óxido y a la corrosión, y tiene un diseño de malla fina que atrapa los residuos sin impedir el flujo de agua. Es muy fácil de usar y de limpiar, y se adapta a la mayoría de los fregaderos. Su precio es de 1,75 euros.

Estante de drenaje

Este estante de drenaje es muy práctico y versátil, ya que se puede colgar en el borde del fregadero, en el grifo o en la barra de la cortina de ducha, y sirve para guardar y secar toallas, esponjas, cepillos, jabones, etc. Está hecho de material plástico de alta calidad, impermeable y resistente, y tiene una función de filtrado de agua automático, que evita que se acumule el agua y la suciedad. Además, no es necesario taladrar ni pegar, por lo que no daña la superficie donde se coloca. Su precio es de 4,75 euros.

Almacenaje organizador para tapas y tablas de cortar

Este par de estantes de almacenaje es perfecto para guardar las tapas de las ollas y las tablas de cortar, que suelen ocupar mucho espacio y ser difíciles de ordenar. Se pueden montar en la pared o en la puerta del armario, y tienen un diseño de ranuras que permite sujetar los objetos de forma segura y estable. Están hechos de plástico de alta calidad, duradero y fácil de limpiar, y tienen un color blanco que combina con cualquier cocina. Su precio es de 1,50 euros.

Soporte para tapas de ollas y cuchara

Este soporte para la cuchara y para la tapa de olla es un utensilio de cocina muy útil y conveniente, ya que te permite colocar las cucharas, las palas, la tapa de la olla y otros accesorios de cocina, sin ensuciar la encimera ni el fogón. Está hecho de plástico de alta calidad, resistente al calor y al desgaste. Además, tiene un orificio para colgarlo y ahorrar espacio. Su precio es de 2 euros.

Rebanador para aguacates y pelador de frutas

Este rebanador de aguacate 3 en 1 es un accesorio de cocina que te facilitará la preparación de esta deliciosa fruta, ya que te permite pelarla, cortarla, quitarle el hueso y separar la pulpa con un solo utensilio. Está hecho de plástico de alta calidad, seguro y duradero, y tiene un diseño ergonómico y antideslizante que se ajusta a la mano y al aguacate. Es muy fácil de usar y de limpiar, y también se puede usar para otras frutas como kiwis, mangos, papayas, etc. Su precio es de 1,25 euros.

Set lavador y colador

Este set de lavador y colador de arroz es un artículo de cocina que te ayudará a lavar y escurrir el arroz de forma rápida y eficiente, sin desperdiciar ni un grano. Está hecho de plástico de alta calidad, seguro y resistente, y tiene un diseño transparente y colorido que le da un toque de alegría a tu cocina. Su precio es de 2,40 euros.