Zidane, una cuestión de familia

El hecho de que la vida y carrera deportiva de sus hijos, Enzo, Luca, Theo y Elyaz, prosigan en Madrid es una de las armas que usará el Real Madrid para convencer a Zinedine Zidane para que se siente en el banquillo blanco la próxima temporada.

El Real Madrid tiene decidido que su gran objetivo número para el banquillo del Santiago Bernabéu es Zinedine Zidane. La noticia fue adelanta por Eduardo Inda en El Chiringuito y es que no existe ningún tipo de duda en la cúpula blanca con que el francés debe volver a ser el técnico merengue a partir de la próxima temporada. Pero no será tarea fácil convencer al técnico de ello, ya que no son pocos los clubes interesados en sus servicios.

Pese a a que los primeros pasos para cerrar a Mourinho ya están dados a través de su agente, Jorge Mendes, en las oficinas de Concha Espina harán uso de todas sus armas para convencer al francés de que su sitio está en la capital española. Y si no queda otra, tendrán que recurrir a la cara sensible de Zidane, tirar de esa vena familiar a la que tanta importancia da el ex entrenador blanco. La Juventus es el otro gran rival del Madrid en esta carrera de fondo que serán los servicios del galo. Sus éxitos en el Bernabéu pesan mucho y es codiciado pero los merengues pueden ofrecer algo que La Vecchia Signora no, tener a su hijos cerca.

El Real Madrid jugará la baza de los cuatros hijos de Zinedine Zidane: Enzo, Luca, Theo y Elyaz. Los cuatro están ahora mismo residiendo en Madrid y tendría la posibilidad de tenerlos cerca cada día. El mayor de todos, Enzo Zidane, de 23 años, milita en las filas del Rayo Majadahonda. Luca es el tercer portero del Real Madrid, a la estela de Courtois y Navas, y titular del Castilla en Segunda B. Los otros dos más pequeños, Theo y Elyaz, siguen su formación en La Fábrica blanca.

Además de sus hijos, su mujer, Véronique, está asentada y cómoda en Madrid, junto a sus cuatro hijos. Elegir cualquier otro destino que no sea el blanco supondría un pequeño problema para el francés, que podría tener que desplazarse a Italia, Inglaterra o Alemania solo, sin su familia, algo que reduce considerablemente el interés del francés en cualquier otro destino que no sea el Real Madrid. De puertas para dentro en el club saben bien esto, y jugarán esta carta si no consiguen convencer a Zizou por las ‘buenas’…