Xavi tranquiliza con Gavi: «Parece que no es nada»

Xavi Hernández compareció este domingo tras la victoria del Barcelona ante el Athletic de Bilbao en la jornada 11 de la Liga Santander, un partido que resolvieron con muchas similitudes al del Villarreal. El egarense quedó de nuevo muy satisfecho por el trabajo de sus jugadores, muy superiores a los vascos. Otros tres puntos importantes antes del duelo de Champions League ante el Bayern de Múnich.

Intensidad

«Muy bien. Creímos que era un partido de intensidad, ritmo, circulación alta de balón… Fuimos a buscar soluciones por dentro, pusimos a Pedri para tener más hombres por dentro. Ousmane ha estado hoy muy bien, marcando diferencias. Teníamos que ganar duelos, segundos balones… Hemos estado bien en la primera parte y hemos decidido ahí».

La posición de Pedri

«Queríamos un hombre más en el medio campo. Sabíamos que jugaban ellos con tres. Hemos encontrado esa superioridad, con Pedri viniendo entre líneas. El Athletic ha robado pero hemos igualado en intensidad y eso ha marcado el partido».

Sistema

«Hoy hemos apretado por banda. Frenkie y Busquets tenían que hacer como un doble pivote. Ha sido un partido completo del grupo».

Competencia arriba

«Me lo ponen muy difícil, pero es una ventaja para el equipo, todos están bien. Los de arriba están bien, trabajando para el grupo y el equipo. La competencia es bienvenida»

Gavi y Sergi Roberto

«Gavi parece que no es nada. Lo de Sergi es más importante pero veremos mañana».

Dembélé

«Esto es fútbol, son decisiones, unas veces están acertados y otras no. El Sabe jugar, es extremo, hay días que está más espeso y otros estelar. Tiene capacidad para ser siempre estelar. Es lo que veo yo. Le doy confianza porque sé que es capaz de hacerlo».

¿Nivel real del equipo?

«Si analizamos en función del resultado. El día del Inter no vi que jugábamos mal. En el Bernabéu tuvimos nuestras opciones aunque estuvimos más espesos. Nosotros analizamos el juego y el porqué de las cosas. El día del Inter era para ganarlo. Si analizamos sólo en función del resultado nos quedamos en nada. Tenemos que analizarlo por cómo jugamos. Eso es lo que intentamos. Hoy a partir del cómo nos vamos con un 3-0 porque nos ha salido perfecto. El día del Bernabéu no competimos a nuestro nivel».

Regularidad

«No hicimos un buen partido ante el Madrid. Salí decepcionado. Ellos fueron más maduros que nosotros. Pero estamos bien, estamos en buen momento, Hay que seguir por esta línea. El equipo está con ganas, la gente quiere ganar, quieren devolverle a la afición. Las sensaciones son buenas».

¿Es una victoria de entrenador?

«El fútbol es de los futbolistas. Yo puedo tener una idea pero son ellos lo que lo plasman. Se le da demasiada importancia al entenado. Son los futbolistas los que ganan los partidos. Todos los que han entrado o han empezado han sido de diez. Este es el camino. Solo estoy aquí para ayudarles. Para que entienda mejor nuestra idea de juego».

Balde

«Quiero pensar que hay lateral para el tiempo. Está jugando con confianza. Hoy a un nivel espectacular. Jordi está a buen nivel, Marcos ha jugado menos pero tiene una competición feroz. Se nutren los tres laterales de la plantilla. Balde ha estado espectacular tanto en defensa como en ataque. No pierde el balón, está a un nivel brutal. Jovencísimo. Tenemos futbolistas de presente y futuro».

Nivel de La Liga

«Son circunstancias diferentes. No quedar primero de grupo, no creo que haya bajado el nivel de la Liga. Veo equipos como la Real, el Betis, Sevilla… han mejorado. Yo creo que es una Liga muy competitiva. independientemente de lo que pase en Europa. No diría que ha bajado el nivel de la Liga».

Raphinha

Será importante. Hoy cambiamos el esquema. Hoy he apostado por Ousmane antes que Raphinha. Seguirá siendo importante para el grupo, seguro.

El Athletic, superado

«Hemos estado muy bien nosotros. Ellos han sido valientes, no han parado de apretarnos. Creo que nos ha salido todo bien».

Ferran Torres

«Ferran, Ansu… tenemos opciones de que no esté Robert. Se merece descanso. Hay varias opciones. Ferran se mueve muy bien a la espalda de los centrales, entiende cuando tiene que venir a descargar…».

Pedri

«Hay muchos multiusos. De Jong, Gavi, Sergi Roberto… Hay muchos que se adaptan a otras posiciones. Eso es positivo para el grupo, que se puedan adaptar».

Koundé

«Sabía que era un defensa extraordinario en todos los sentidos Está atento, da todo, comunica, es líder, gana duelos, salida de pelota… Para ser central del Barça tienes que reunir estas condiciones y él es completo. Quiere mejorar».