Xavi tenía razón: avisó la temporada pasada de lo que podía pasar con Olmo y Laporta le echó

El caso Dani Olmo ha destapado todas las mentiras de Joan Laporta desde que regresó a la presidencia del Barcelona. El futbolista catalán no podrá ser inscrito. El pasado sábado lo confirmó la Real Federación Española y la Liga. No le van a conceder la licencia. Ni a él ni a Pau Víctor. Los ‘papeles’ del Barça el 31 de diciembre llegaron fuera de tiempo y las inscripciones quedaron canceladas. Ahora, según las normas de ambas organizaciones, no se pueden volver a inscribir a estos dos jugadores en esta misma temporada. Una situación rocambolesca que la temporada pasada ya adelantó Xavi Hernández que podía pasar. Joan Laporta lo despidió por ello.

Xavi tenía razón. El caso Dani Olmo y la chapuza cometida por Joan Laporta le dan la razón al entrenador catalán. Y es que la temporada pasada, en una rueda de prensa, advirtió a los culés que esto podía pasar. Laporta le había ratificado en el puesto poco antes después de que el propio Xavi anunciase que a final de temporada se iría del club. Después de decir estas palabras, donde dibujó la dura realidad del Barcelona, Laporta decidió echarlo. No le gustó nada que le quitase la careta.

«El barcelonista debe entender que el Barça está en una situación muy complicada, sobre todo a nivel económico, que no podemos competir con el Madrid, que se acabaron los tiempos en que el entrenador decía, quiero a este, a este y a este. Ahora no es así y no estamos en las mismas condiciones que los otros competidores que tienen condiciones de fair play muy ventajosas o situaciones económicas mejores que la nuestra», señaló Xavi Hernández la temporada pasada.

El técnico catalán estaba avisando al Barcelona, y a sus socios, que la política del club tenía que ser mucho más austera durante los próximos años. Y que fichajes como los de Dani Olmo no se podrían llevar a cabo. Joan Laporta le llevó la contraria y la situación le ha explotado en la cara.

Ahora, la careta se la ha caído sola a Joan Laporta y se ha demostrado que Xavi tenía razón con estas palabras. Avisó al club y a los socios de que no se podía seguir así. Si la entidad barcelonista no estaba cumpliendo el Fair Play financiero, no podía arriesgarse a fichar a Dani Olmo. Ahora, el club catalán podría enfrentarse a una gran pérdida de dinero tras la no inscripción de su fichaje estrella el pasado verano. El ridículo histórico ya está hecho.

Y es que Joan Laporta echó a Xavi Hernández por avisar de que lo que ha pasado con Dani Olmo podía ocurrir. La situación del Barcelona a nivel económico es muy dura. Decir delicada se quedaría incluso corto. Pero el presidente del Barcelona no quiere que le tiren su tinglado con declaraciones como las que hizo Xavi. Prefiere un títere que poder usar como escudo ante sus socios y ante la prensa como está haciendo con Hansi Flick. Un técnico alemán que desde que llegó está siguiendo el discurso de su presidente a rajatabla. Palabra a palabra.