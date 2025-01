El motivo por el que el Barça no puede inscribir a Dani Olmo pese a tener ya el dinero de los palcos VIP

El mazazo al Barcelona va a traer cola y no es para menos. La Liga y la Federación confirmaron este 4 de enero que tanto Dani Olmo como Pau Víctor no podían ser inscritos de nuevo pese a que el conjunto culé logró cerrar e ingresar la operación de los palcos VIP y recuperar la regla 1:1 tras años instalado en la tortuosa regla 1:4 que le obligaba a continuas dosis de ingeniería financiera para incorporar a jugadores. Pero, si el Barcelona ya tiene el dinero y ha alcanzado la regla 1:1, ¿por qué no puede inscribir a Olmo y Víctor?

Es algo que se preguntan muchos en estas primeras horas de incertidumbre y alarma en Can Barça. Los aficionados culés, irritados y decepcionados a partes iguales, no entienden qué ha pasado con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, una situación conocida por Joan Laporta y la cúpula culé desde hace meses que ha terminado por explotar ante la inoperancia de éstos. Y es que el dinero de los palcos VIP sí llegó, pero tarde, por lo que la normativa dejó sin opciones al Barcelona con ambos futbolistas, a los que no pudo inscribir antes del 31 de diciembre a las 23:59 horas, fecha límite.

Y es que el comunicado conjunto de la Liga y la RFEF es muy clarito, no deja dudas sobre qué ha pasado. Tras reunirse de urgencia ambos organismos, éstos comunican que no es hasta el viernes 3 de enero cuando el Barcelona cumple con «los requisitos en materia de control económico de LALIGA» entregando «la documentación pertinente» de la nueva palanca de Laporta y siendo aprobada por el Órgano de Validación de Presupuestos de LALIGA, concluyendo así con la mencionada regla 1:1 para los culés.

Pero esto no es sinónimo de éxito en el caso Dani Olmo. La Liga también especifica que las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor no pueden ser entregadas siguiendo los parámetros definidos en el reglamento de la RFEF: «Las licencias para los referidos jugadores por parte del FC Barcelona, tras análisis de la normativa federativa aplicable la Comisión de Seguimiento están de acuerdo en no conceder el visado previo, ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado de acuerdo con la interpretación literal de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF que impiden que un jugador cuya licencia se cancele, pueda en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado».

Las normas impiden la inscripción de Dani Olmo

Los dos artículos a los que se refiere la Liga y la Federación son clarividentes. Por un lado, el artículo 130.2 determina que «un/a futbolista podrá estar inscrito/a en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el transcurso de la temporada, no podrá estar inscrito/a y alinearse en más de tres distintos». Por otro lado, el artículo 141.5 explica que «los/as futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados».

Así, pese a que el Barcelona ha logrado finalmente los millones suficientes para recuperar la regla 1:1 que le permitirá operar con normalidad ante nuevos fichajes, las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor quedan completamente inhabilitadas para esta temporada, siempre y cuando el Barcelona no recurra a otras vías como el CSD que modifiquen estas decisiones.