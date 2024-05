Xavi: «Sólo dije lo que pienso, que la situación económica no es la mejor…»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona ante el Almería por 2-0 que le acerca al subcampeonato. Fermín López hizo un gran doblete y el técnico español valoró las sensaciones que le dejó el encuentro. Un encuentro que tuvo una previa algo convulsa donde se rumoreó que Joan Laporta podía cesarle este mismo jueves por sus palabras en rueda de prensa.

«Es una victoria solvente, buena, que nos acerca al objetivo de mínimos, que es ser segundo. Es cierto que el Almería ha tenido sus oportunidades»,comenzó el entrenador del Barcelona.

«Personalmente no me han dicho nada. Hemos viajado con el vicepresidente deportivo y dije lo que pienso que es real. Que vamos a luchar con toda la ambición pero que la situación es difícil. No cambia nuestra realidad», dijo el técnico sobre los rumores que le situaban fuera del club esta misma semana.

«Tengo mucha ilusión. Estamos preparando la próxima temporada con Deco. Sigo teniendo el honor de estar en el mejor club del mundo que es el Barça. Sólo dije que la situación económica no es la mejor, pero que estamos trabajando. Entiendo el revuelo y que siempre hay ruido pero estoy tranquilo y así se lo transmito a Deco y al presidente», continuó Xavi.

Por otro lado, mantuvo la ilusión y las ganas de él y de su staff para seguir al frente del Barcelona la próxima temporada: «El staff está con ilusión y las ganas. Le transmitimos la importancia de quedar segundos a los futbolistas; y tengo ganas de competir y de luchar por competir títulos. No sé, entiendo el ruido pero si me preguntan a mí tengo ganas y ambición».

Sobre Fermín, Xavi se deshace en elogios hacia él: «Nos dijeron que su cesión al Linares había sido buena. Hacía dos temporadas me había gustado en un partidillo, pero esta pretemporada ya lo vi preparado. Tiene energía, nos da llegada, dinamismo. Es un futbolista de años para el club».

Xavi habla sobre Pedri

«Pedri es diferencial, juegue donde juegue. En la base me da seguridad cuando la tiene. Me da tranquilidad», dijo el entrenador del Barcelona sobre Pedri, que poco a poco va cogiendo minutos sobre el terreno de juego antes de la Eurocopa.

«No es una situación fácil para el entrenador ni para los futbolistas. Pero tengo jugadores implicados y profesionales; y estamos sacando los partidos bien», zanjó el español.